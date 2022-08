Alcalde asegura que hay coordinación para atender casos de extorsión a comerciantes

agosto 17, 2022

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que, aunque no ha recibido quejas por parte de los comerciantes de la ciudad por ser víctimas de extorsión, hay coordinación con instancias estatales y federales para atenderlo.

“A mi oficina, no, pero estamos informados por parte del Consejo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, con el director de policía. Como dijo hace unos días el ejecutivo del estado, los asuntos de ese nivel son atendidos de inmediato en las mesas de seguridad y están actuando”.

Reconoció que hay negocios que cierran por la situación económica porque no ha sido fácil sostenerse, aunque destacó que en la ciudad hay gran derrama económica y eso ha ayudado. El último caso que se dio a conocer fue el de tacos “Don Chema” en pleno centro de Xalapa.

“Hay una inflación muy fuerte y a veces cuesta trabajo que los negocios caminen, pero yo creo que aquí va bien, hay una gran derrama económica hoy, de muchos millones de pesos en obra pública y mano de obra. De hecho, se ha escaseado en ocasiones hasta el concreto y nos atrasa las obras”.

Dijo que su gobierno también está apoyando con que las aperturas de negocios se hagan rápido y de manera transparente en la dirección de Comercio.

“Y también regularizamos las que están digamos con la falta de una regularización en su permiso para que no sean extorsionados por los miembros mismos de supervisión y reglamentos. Yo los invito a que venga, si no tiene su cédula, la hacemos de inmediato y les cuesta 300, 500, lo que sea, pero evitan que vaya alguien de acá, nos haga quedar mal y pida dinero a cambio para que no te cierre e negocio”.

Con ello, explicó, ayudan a combatir la corrupción, pues acuden, tienen confianza y regularizan sus negocios.

“Les sale más barato que estén en regla a que no lo estén. Estamos abiertos con los que deben agua, predial, tienen permisos vencidos, los ayudamos, los llevamos de la mano hasta donde la ley nos permita para que vean que no somos un gobierno ejecutor, sino que transitamos en el apoyo para regularizar y fomentar a la gente transparente, decente, trabajadora, que lo único que quiere es que su negocio funcione, levantarse a trabajar, invertir y tienen el apoyo de nosotros”.