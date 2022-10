ALCALDE DE ALTOTONGA AGREDE A REPORTERA; HASTA SU CASA LE BALEARON

octubre 28, 2022

Algo muy raro está pasando en Altotonga, donde el presidente municipal es Juan Ignacio V. Morales Guevara, mejor conocido como “Nacho” Morales.

Aunque Altotonga no es un lugar desarrollado en comercio o industria, ha tenido algunos destellos en cuanto al turismo por lo paradisíaco del lugar (Pancho Poza es un balneario popular) y su clima de montaña. Es un pequeño pueblo enclavado en la región de Perote y colinda con el estado de Puebla. De hecho, algunos habitantes hacen vida comercial y educativa en Teziutlán.

Los gobiernos recientes han estado en una sola familia: los Morales, pues “Nacho” es hermano de Carlos Antonio Morales Guevara, ex diputado local, quien también presidió el ayuntamiento de 2014 a 2016. De hecho, se comenta que en realidad son los caciques del lugar, quienes controlan esta zona en alianza con el diputado federal Pepe Yunes. Tanta es la cercanía, que “Nacho” Morales ya anda tras la búsqueda de la diputación local del PRI en el distrito de Perote.

Resulta que hace unas semanas atrás, el alcalde de plano estalló por la presencia de una reportera (de quien se reserva el nombre por su seguridad) que le ha estado dando cobertura a sus actividades en el Ayuntamiento; el conflicto escaló de tal manera que dio la orden tajante de que la sacaran de un evento que encabezaba.

Según gente cercana a “Nacho”, acusan que la reportera es enviada de un enemigo político, como si eso justificara la fuerza pública para arremeter contra ella.

El tema llegó hasta la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), quien tiene el caso en sus manos.

Pero el asunto no acabó ahí…

Resulta que días después de la agresión sufrida, a la reportera le fueron a disparar balazos a su casa por la noche. No hubo mensaje, no había cartulina. Sólo balazos.

Pero lo más patético del asunto: testigos dicen tener fotografías de cuando policías municipales fueron a levantar los casquillos que se encontraban tirados en la escena.

Luego entonces, la sospecha más obvia es en contra del presidente municipal.

¿De plano a “Nacho” Morales se le habrá botado la canica como para llegar a ese nivel?

Sí, es sabido que así les gusta actuar por allá en esos lares, pues por años han vivido o tenido esa forma de vida muy al estilo de hacendados, con pistoleros y toda la cosa (a “Nacho” le llegué a contar hasta 8 guaruras, que se mueven en un convoy de tres camionetas).

Se les olvida que ya no son los mismos tiempos ni tienen la misma fuerza, y así como si nada, dicen que la denuncia de la periodista va caminando y puede dar una sorpresa inesperada en Altotonga.

Al tiempo.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Escuchado en la Sala de Prensa del PRI, mientras nos echábamos un tamalito luego de la presentación del altar de muertos dedicados a periodistas: “Miren, Carvallo también es parte de la Cuarta Transformación: se transformó la barba, los ojos, los pómulos… También el Héctor es parte de la misma”… Y sí, todos bien botados (k-gados) de la risa.

OTRA NOTA: Con la autorización de padres y madres de familia ya comenzará el “Operativo Mochila” en el estado de Veracruz. Actualmente ya se implementa en Poza Rica, Martínez de la Torre y próximamente en Río Blanco, sin afectar los derechos humanos de los estudiantes. En entrevista, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, señaló que dicho operativo iniciará en Educación Media y Superior —es decir secundaria y bachillerato— con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)… “Decirles que ya hay escuelas donde lo están implementando en Martínez de la Torre y Poza Rica, próximamente en Río Blanco también, no podemos estarles diciendo donde se hará el operativo porque es también alertarlos”, dijo… En ese sentido, el secretario explicó que quienes revisan las mochilas son los padres y madres de familia, quienes si llegan a encontrar algo se lo informan a SSP que se encuentra cerca del plantel sin afectar el ambiente educativo. Información de Karla Méndez.

LA ÚLTIMA PORQUE TARDE PARA RECORDAR: Era un simple catador de flatulencias, siempre pegado al trasero de su jefe, pero se creía alto mando de la ESE-ESE-PE… En su carta evidencia que le costó trabajo dejar el cargo: no lo podía creer, no lo aceptaba; le pegó durísimo la “renuncia” obligada en un mal momento donde su patroncito también “renunció” luego de ser exhibido con mensajazo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, con todo y cintillo negro en los ojos, tratado como un delincuente… Luego, lo peor, la catástrofe: eliminaron a sus Águilas del América… Ahora sus viudas chillonas salen a la defensa y se evidencian no sólo quiénes eran los beneficiados de sus prebendas, sino para quién trabajan y para qué grupo operan como prensa “libre y crítica”… Seguramente por sus relaciones “internacionales” que le permitieron conocer a diplomáticos, tendrá un cargo en Timbuktu o en Siberia; en una de esas, hasta se cumple su sueño de ser jefe de Prensa del club albicrema… Todo puede suceder… Suerte, porque “éxito” se le desea a otro tipo de gente.