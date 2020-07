Alcalde de Catemaco cumple su promesa de donar cerdos

julio 13, 2020

Jorge Domínguez Xala/Catemaco.- Cubriendo su compromiso anunciado en redes sociales donde se comprometió a donar cuatro cerdos a grupos altruistas; el presiente municipal Julio Cesar Ortega entregó a cada una de las personas que le solicitaron el cerdo para que de manera organizada lo preparen y así se reparta entre las personas más vulnerable de Catemaco.



En su mensaje al alcalde comentó que muchas familias están afectadas económicamente por la pandemia y en estos momentos no tienen ni para comer, “me estoy fortaleciendo y apoyando con grupos de personas altruistas que buscan el bien por Catemaco y hoy les estoy haciendo entrega de los cerdos que me comprometí y ellos se van a dar a la tarea de cocinarlos y salir a repartir a quien mas lo necesite”, dijo.



“Además me da mucho gusto que hace cuatro días que empezó el operativo del cubre bocas obligatorio veo a muchísima gente que ya lo usa y eso es importante, lo de la multa va a quedar en punto y aparte, la gente lo está entendiendo que no es cuestión de multa sino de salud, hoy vas al mercado y todos los comerciantes están usando cubre bocas y tomando todas las medidas que marca el sector salud”, concluyó el edil.