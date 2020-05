Alcalde de San Andrés Tuxtla lamenta la pérdida de una vida por Covid-16

mayo 6, 2020

Jorge Domínguez Xala/San Andrés Tuxtla. “Lamentablemente hemos confirmado el primer fallecimiento de una persona en nuestro municipio, a causa del COVID 19. A sus familiares les expreso mi solidaridad y el deseo de una pronta resignación. Es el primer caso que termina con el fallecimiento del paciente y esperamos que sea el único, por ello es importante extremar las medidas de prevención”, declaró el Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, en su mensaje al respecto del primer paciente que fallece por coronavirus en este municipio.

Tavo Pérez invitó a la población a quedarse en casa y no salir a menos que sea necesario, recordando que incluso que para el abasto de víveres, la instrucción es que lo haga una sola persona de la familia y se evite de esta manera generar altas concentraciones sin las debidas medidas de distancia.

“No queremos que esto se repita, por eso tenemos que exagerar las medidas de prevención. Como Ayuntamiento hace más de mes y medio implementamos muchas de estas disposiciones, tomamos medidas al respecto, lamentablemente hemos visto que no muchas personas las acatan, no toda la ciudadanía sigue las prácticas preventivas que marca la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud”, explicó Tavo Pérez.

El munícipe lamentó que el escepticismo siga exponiendo a los ciudadanos al contagio y recordó que de seguir ignorando que el COVID-19 es un riesgo real, seguirán incrementándose los casos en el municipio y hasta podrían darse más decesos por no seguir los ciudados y medidas preventivas necesarias.

“hay mucha gente que todavía desconfía de la veracidad del tema y que es incrédula ante el mismo, esto lo único que ha ocasionado, es que esto crezca de manera exponencial, tan solo en la última semana, figurábamos en la estadísitca sólo con 2 casos y al día de hoy estamos en los 8, contando ya desgraciadamente con un fallecido”, expresó el alcalde.

El munícipe hizo un llamado de atención enérgico a la población que se toma a la ligera las acciones preventivas, y reiteró que no se deben esperar más tragedias o pérdidas humanas a causa del coronavirus, para empezar a tomar en serio este problema de salud pandémico.

“Como sanandrescanos no debemos esperar que sucedan más tragedias y fallecimientos, nosotros hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos, la policía municipal y elementos de protección civil han estado invitando ala gente a que guarde precauciones, pero no podemos obligarlos a que se queden en casa, tampoco tenemos la voluntad de usar la fuerza pública para hacerlo, pero si llamamos a que en un acto de conciencia, si salen usen sus cubrebocas, se laven constantemente las manos y sobre todo que no salgan si no es necesario”, puntualizó Tavo Pérez

El munícipe destacó que cercano al 10 de mayo y la celebración por el Día de las Madres, uno de los lugares más concurridos es el Panteón Municipal, por aquellos familiares de las madres que han fallecido. En este sentido Tavo Pérez anunció que no podemos exponernos a una concentración masiva en el panteón y por talmotivo se ha determinado cerrar el cementerio durante este periodo.

“Sabemos que en este 10 de mayo, aquellos que han perdido a sus madres, visitan sus tumbas en el panteón, pero también sabemos, que como buenas madres, el deseo de ellas es verlos bien , sanos, con vida, por eso hemos tomado la determinación de evitar concentración de personas en el panteón y lo mantendremos cerrado a partir de estas fechas”, anunció el munícipe.

Finalmente Tavo Pérez reiteró que es necesario retomar los cuidados, la prevención y las sugerencias para mantenernos fuera de riesgo, pues dijo que sólo así podremos salir juntos de esta pandemia.