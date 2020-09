Alcalde de Veracruz apoyará con la reestructuración de la economía

septiembre 4, 2020

Isabel Ortega. Xalapa. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, reconoció que es “buena idea” la contratación de un crédito bancario para que los municipios puedan liquidar la deuda que les genera la bursatilización de la tenencia vehicular.

Sin embargo, destacó, a la fecha nadie del gobierno del Estado o la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se ha acercado para explicar cómo funcionará el esquema en el que el Estado fungiría como deudor solidario.

En entrevista, explicó que conoce las declaraciones del titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, quien anunció que están tratando de apoyar a los municipios con la intención de reducir hasta en un 40 por ciento el pago de interés por deuda.

“Sé lo que ha dicho el secretario a los medios de comunicación, no me parece mal, me parece que es una buena alternativa; la verdad es que ha sido pagar y pagar intereses, hoy, del capital no sea liquidado absolutamente nada. Si me buscan platicaré con ellos”.

El panista reiteró que no hay un acercamiento formal o informal, sin embargo, la propuesta será de beneficio para las arcas municipales.

El titular de Sefiplan, José Luis Lima Franco, planteó la posibilidad de apoyar a 199 municipios para reestructurar la deuda que les genera la bursatilización de la tenencia vehicular que se realizó en 2012.

En esa ocasión los municipios recibieron un total de mil 200 millones de pesos, a la fecha el monto que se debe es de mil 400 millones de pesos. El pago de los certificados bursátiles se hace en dólares, lo que genera que la deuda suba en lugar de bajar.