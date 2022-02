Alcalde de Xalapa rechaza focos rojos por inseguridad o narcomenudeo

febrero 14, 2022

Regina Montes/El Demócrata. El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardauil, negó que en la ciudad haya focos rojos en materia de inseguridad o bandas de narcomenudeo; expuso que habrá operativos coordinados con el Gobierno del Estado en todas las colonias de Xalapa.

Tras los hechos violentos registrados en Xalapa, refirió que la población debe estar tranquila, pues no son indiferentes y estarán atentos para seguir trabajando en coordinación.

“Yo no tengo esa información (de narcomenudeo), no la hemos registrado, hay acciones que está el gobierno, no conozco, en ese sentido las investigaciones que llevan las tendrán que llevar en su momento y hacer los operativos para evitar este tipo de cosas, evidentemente en esta coordinación y contención del delito estamos atentos a lo que la fiscalía y la policía estatal hagan en coordinación”.

Respecto al llamado “cobro de piso”, Ricardo Ahued refirió que si se le envía la información harán lo propio, “si yo les dijera algo sin conocimiento sería irresponsable y yo invito a que se hagan las denuncias y proceder, tanto de la parte estatal como municipal”.

Sobre la posibilidad de tener una policía metropolitana refirió que hasta el momento ha habido coordinación con los municipios aledaños lo que ha estado funcionando. Reconoce que los policías en Xalapa son insuficientes pues se requerirían más de mil 200 y actualmente hay cerca de 450 con lo que no se cubre ni un policía por colonia, por lo que se está haciendo la revisión para que todos estén certificados.

“Y se verán los resultados, porque sí hay una coordinación metropolitana de hecho estoy aquí (…) y esto permite que todos estemos más tranquilos, acuérdense que Xalapa no tiene la cantidad de policías necesarios ni el equipo suficiente, sin embargo, vamos en ese camino, mejorar la calidad de los vehículos, la atención, la capacitación y elementos de seguridad confiables, estamos en ese proceso”.

Señaló que participó de la mesa de seguridad por lo que existirá una coordinación con el gobierno del estado para mejorar la contención del delito y políticas públicas en general.

“Se atienden todas, pero hay más puntualidad en la coordinación, se coordinan los esfuerzos ya que estamos nosotros en una reestructuración y capacitación de la policía para tener herramientas, elementos, vehículos y con estos operativos, son unos puntos, pero abarca todas las colonias de Xalapa, no se descuida ninguna”.