Alcalde Hipólito Rodríguez Herrero celebra ser sede del equipo Águila de Veracruz

octubre 15, 2021

Regina Montes/Xalapa. El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, celebró que el equipo Águila de Veracruz anunciara que, la sede en la Liga Invernal Mexicana será el Parque Deportivo Colón de la capital del estado y señaló que estarán apoyando darle mantenimiento al espacio.

«Es una buena noticia para Xalapa contar con este tipo deporte en las instalaciones del estadio Colón y se está apoyando en la medida de nuestras capacidades, nosotros estamos a pocos meses de salir de este periodo de trabajo, pero con mucho gusto lo estamos haciendo para que pueda prosperar nuevamente el beisbol”.

Refirió que se tiene que acondicionar la cancha porque en este tiempo de pandemia por las reglas de confinamiento no se le dio el mantenimiento que merecía, y ahora se le está proporcionando.“(Apoyo económico) no podemos porque ya gran parte de los recursos están comprometidos, pero sí en acondicionar el espacio y promoción también eso no nos cuesta; hay que decir que el estadio Colón ha recibido una fuerte inversión para que esté en mejores condiciones, cambiaron los baños, las gradas, se ha cuidado que el sistema hidráulico mejor su función, hemos hecho un trabajo previo que permita que ahora pueda activarse el espectáculo ahí”.

Recordó que se invirtieron cerca de 3 millones de pesos en la rehabilitación solo de los sanitarios, aunque han intervenido en otros espacios deportivos. “La comunidad que practica ese deporte es muy activa y participativa y nos ha pedido que cuidemos mucho a quién se le presta porque antes se prestaba y deterioraban el césped o el sistema hidráulico, el acuerdo es que ellos van a supervisar que lo que ahí se lleve a cabo no lastime la instalación”.

Asimismo, dijo que se evitará que haya actividad en las inmediaciones porque eso “lastima la movilidad” además que los vecinos han pedido que así suceda.