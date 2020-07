Alcaldes imponen medidas más estrictas para evitar el contagio del covid 19

julio 20, 2020

Isabel Ortega/Xalapa. Los alcaldes de Misantla y Tezonapa determinaron imponer medidas más estrictas para reducir los altos índices de contagio del virus Sars CoV-2, luego de que autoridades del estado determinaron que estamos en el momento más crítico de la propagación de la pandemia,

En Misantla se prohibió la organización de reuniones y se prohibió la venta de alcohol en tanto dura la contingencia; en la zona serrana se anunció multas de 8 mil pesos para quienes realicen fiestas, así como para aquellos que participen en encuentros deportivos.

A través de redes sociales para dar un mensaje a los habitantes de sus municipios, a quienes les advirtieron que tendrán mano firme para aquellos que no atiendan las restricciones aplicadas.

El alcalde de Misantla, Othón Hernández Candanedo, determinó que se prohíben las fiestas y reuniones sociales, y se aplicará ley seca en el municipio los siete días de la semana.

“Cada uno de nosotros ya tenemos a un conocido, a un familiar o a un ser querido que ha resultado positivo, o peor aún, que tristemente ha perdido la vida”, expresó.

Recordó que, de la misma forma, están prohibidos los encuentros deportivos y todo tipo de eventos de convivencia social innecesaria, incluso, suspendió la feria del pueblo.

“Les recuerdo que el uso del cubrebocas es obligatorio en el municipio, los negocios de comida deberán abrir dando prioridad al servicio a domicilio y los bares y cantinas deberán permanecer cerrados”.

En el caso del quiosco, dijo, permanecerá cerrado, los comercios que violen esta disposición serán sancionados y de reincidir se les cancelará la licencia, la Policía Municipal y la Dirección de Comercio implementarán operativos para hacer cumplir las disposiciones, “esta es la última oportunidad que tenemos para evitar más muertes”, comentó.

El alcalde de Tezonapa, Arturo Sánchez García, mencionó que el Cabildo tomó la decisión de aplicar una sanción de 8 mil pesos para los pobladores que incumplan con las medidas de seguridad.

“El Gobierno municipal, a través de la tabla de información que se pone en el Ayuntamiento y tras la sesión de Cabildo anunciamos la multa. Son 8 mil pesos lo que les estamos cobrando de multa a quien haga una fiesta, no importa que la hagas hoy y lleguemos mañana a cobrarte, pero aparte un arresto administrativo, la finalidad es que nos hagan caso”, expuso.

Puntualizó que se analizan las medidas que se aplicará para los servicios de transporte público, ya que han incumplido con el número de pasajeros que deben llevar.

“También va para las (camionetas) mixto rural, taxistas, autobuses y todo, en la medida en que no nos hagan caso. Las de las fiestas y el fútbol son de 8 mil pesos, en los otros casos vamos a aplicar la ley porque están haciendo lo que quieren. Es por la salud de ustedes y de su familia, que Dios los bendiga a todos y esperemos no cobrar ni una multa porque ustedes van a hacer caso, que Dios los bendiga y que a mí no me deje, muchas gracias”, agregó.