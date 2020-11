Alcaldes renuncian al PRD y se deslindan de las declaraciones del dirigente

noviembre 11, 2020

Redacción/El Demócrata. Esta mañana en rueda de prensa, alcaldes emanados de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se deslindaron de las declaraciones realizadas por Sergio Cadena Martínez, dirigente estatal del partido, respecto a supuestas amenazas y coerciones realizadas por parte del Gobierno del Estado contra alcaldes perredistas.

En entrevista Mayra Janet Torres Domínguez alcaldesa de Chacaltianguis; Karina Lugo Barrón, alcaldesa de Zacualpan; Gisela Ramón Contreras, de Villa Aldama, y Esteban Bautista Hernández, presidente municipal de Tatahuicapan de Juárez, afirmaron que el gobierno estatal “solo los ha ayudado”, toda vez que en administraciones anteriores, por tratarse de municipios pequeños no eran tomados en cuenta, caso contrario a lo que ha sucedido con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, donde encuentran “un gobierno diferente, de puertas abiertas, que los escucha y que está pendiente”.

Asimismo, aseguraron que Sergio Cadena ha generalizado al hablar de alcaldes, sin embargo, ningún momento ha detallado al respecto, por lo que “no hay evidencias como para llevar este caso al Senado, porque se dice de manera general pero no se puntualiza. Como alcaldes nos deslindamos porque lo único que ha hecho el gobierno es ayudarnos”, dijo Karina Lugo Barrón, alcaldesa de Zacualpan.

En mismo sentido reconocieron la inversión del Ejecutivo en obra pública para mejorar las condiciones de los municipios mencionados, por lo que reiteraron no sentir presión ni amenazas por parte de las autoridades estatales.

Por su parte, Esteban Bautista Hernández, Presidente Municipal de Tatahuicapan de Juárez, anunció su retiro del PRD, al tiempo que afirmó que el partido ya no tiene futuro a nivel nacional o estatal, por lo que hizo un llamado a Sergio Cadena para organizar bien sus bases y no hablar a nombre de los alcaldes, “Si alguien sufre alguna amenaza están las instancias correspondientes, lo jurídico se resuelve en los tribunales y no en los medios de comunicación”, finalizó.