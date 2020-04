Alcaldes se exceden con medidas preventivas ante el Covid-19

abril 15, 2020

Isabel Ortega. Xalapa. El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reconoció que algunos alcaldes están implementando acciones que son inconstitucionales, al limitar la entrada de visitantes a sus demarcaciones, como medida urgente para atender la contingencia por el coronavirus.

Explicó que los ciudadanos podrían iniciar denuncias o quejas ante los alcaldes que han impuesto medidas administrativas como encarcelar por 12 horas o limitar la salida de familias, al imponer su aislamiento.

“Es ilegal, es anticonstitucional, para empezar, no hay fronteras dentro del País, los Estados no tiene fronteras, por lo tanto, no se pueden cerrar fronteras, ni siquiera a nivel internacional se está haciendo, solo se restringe el paso a actividades esenciales en el norte”.

Reiteró que no hay estado de excepción para nadie, y el Consejo Nacional de Salud ha dictado los lineamientos que se deben adoptar ante la pandemia, que es mantener una distancia de dos metros, el evitar aglomeraciones, suspender actividades no esenciales hasta el 30 de abril, entre otras.

Sin embargo, destacó, en ningún momento se ha determinado limitar el tránsito de los ciudadanos, o el vigilar el aislamiento de los pobladores.

El funcionario reiteró que ya se notificó a todas las dependencias de la ampliación del periodo de cuarentena hasta finales del mes de abril. “por eso quien hace cosas como la que me platicas, está desinformado y está cometiendo una violación a la ley, porque no hay estado de excepción”.