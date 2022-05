Alcoholismo y drogadicción es cada vez más grave entre menores de edad: AA

mayo 27, 2022

Eda Sentíes/El Demócrata. En Veracruz un 15.3% de los jóvenes de secundaria y prepa han probado algún tipo de droga, es decir 3 puntos porcentuales menos que la media nacional. Sin embargo, en los últimos años se ha notado un incrementó en el consumo de sustancias en esa generación, cuyos casos son cada vez más graves.

Un integrante del grupo Alcohólicos Anónimos (AA) en el Puerto de Veracruz, detalló que hay casos de jóvenes de entre 16 y 17 años que han experimentado con más de una sustancia tóxica y prohibida, incluso han estado en anexos en más de 1 ocasión, sin que su adicción haya sido superada.

«Ahorita los jóvenes más que nada llegan por droga, más que alcoholismo, hay jóvenes de 17 o 16 años, pero ya con un problema grave (…) Escucho que consumen de todo y eso los ha dañado muchísimo, nuestro grupo es tradicional de hora y media y no se le maltrata a nadie, no se le obliga a nadie, no se le encierra, aquí todo es por propia voluntad”, dijo.

Por esta razón invitó a los jóvenes y a las familias a acercarse al grupo de AA que encuentre más cercano para poder ayudar a su ser querido a salir de la adicción y encontrar una mejor vida.