Alec Baldwin asesina por accidente a una persona y hiere a otra

octubre 22, 2021

Redacción/Xalapa. El actor estadounidense Alec Baldwin asesinó a la directora de fotografía e hirió al director al disparar un arma de utilería durante el rodaje de Rust en el estado de Nuevo México.

Los investigadores están determinando cómo y qué tipo de proyectil se disparó cuando ocurrió el incidente ocurrido a la 1:50 pm. del jueves.

Las autoridades comentaron que no se han presentado cargos y que las investigaciones continúan para determinar que fue exactamente lo que sucedió, dicho esto, mencionaron que aun no se han presentado cargos en tanto que los representantes de Baldwin se han cuidado de no emitir declaraciones al respecto.