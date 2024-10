Alejandra Guzmán asegura que la presa fue la causante de su caída

octubre 23, 2024

Redacción Xalapa.- La cantante mexicana Alejandra Guzmán, tras su reciente caída, la cual adjudica a la presa, dijo que se encuentra cansada de dichos desencuentros cada vez que se encuentra en el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que tomara medidas para que no le vuelva a ocurrir.

En una reciente entrevista, la cantante dijo que no permitirá que sigan ocurriendo situaciones desafortunadas, pues está convencida que son algunos miembros de la prensa, quienes la agreden.

«Hay gente muy violenta que ya nada más la agarra contra a mí y yo creo que voy a tener que hacer algo, porque cada vez que paso por el aeropuerto, me hacen algo o pasa algo y ya no me gusta, porque es directamente conmigo, están violentándome», señaló.

Asimismo, aclaro que tras su caída se encuentra bien sin ni un ningún tipo de problema en sus caderas, por lo que está lista para emprender la gira del 2025.

«Lo que están haciendo no se vale, no tienen por qué agredirme, ya se acabó el chistecito, no voy a dejar que los payasos sean lo que se lleven el show del circo, ¿si me explico?, eran como 40 y 50, siempre contra uno, eso no lo dicen los cabr0nes».