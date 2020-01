Alejandra Guzmán gritonea y desata caos con periodistas en aeropuerto

México/tvnotas. Luego de su más reciente operación quirúrgica, producto de un tratamiento estético en sus glúteos mal practicado, que casi le cuesta la vida, varios reporteros se acercaron a Alejandra Guzmán para preguntarle su estado de salud; sin embargo, la cantante se sintió agredida y respondió a gritos, desatando un caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En un video, publicado en ‘El Gordo y la Flaca’, se ve que cuando la prensa se acercó a la Reina de Corazones, ella alterada pidió que la dejaran en paz ya que, dijo, la estaban empujando y ella tiene una herida.

Foto: Web

«Respeten, respeten… respeta (…) Porque me están empujando y tengo una herida…», comentó ‘La Guzmán’, pero al no lograr alejarse de los comunicadores y seguir recibiendo preguntas de ellos, mientras aseguraban que nadie la empujaba, ella se detuvo y explicó: «Me está empujando él, y ella, y usted, entonces déjenme en paz».

«Yo con mucho gusto doy todas las entrevistas que me pidan, mientras no me empujen y haya respeto de ambas partes. Entiendo que cada quien hacemos nuestro trabajo, pero respeto ante todo», detalló.