Alejandra Valencia se queja de la Conade: ‘bajaron mi beca después de la medalla’

agosto 22, 2024

Sin importar su destacado desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió medalla de bronce en tiro con arco por equipos, Alejandra Valencia sufrió una reducción de la beca que le otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

⇒ En sus redes sociales, Alejandra Valencia compartió que se enteró este mismo jueves de que la dependencia, dirigida por Ana Guevara, le bajó su beca deportiva.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a Conade me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias”, escribió la arquera en su cuenta de X (antes Twitter).

En Instagram, Alejandra Valencia también se refirió al hecho de que, pese a la reducción en su incentivo, tiene gastos que cubrir para seguir entrenando y participando en competencias a nivel nacional e internacional.

“Y aunque me bajen la beca debo seguir pagando a mi preparador físico y psicóloga para seguir mejorando. ¿Y así cómo, pues?”, afirmó la ganadora de diversas competencias de tiro con arco. De momento, la Conade no se ha pronunciado al respecto.

La arquera no hizo referencia a cuál apartado en específico se refiere la Conade para justificar la reducción en su beca. Sin embargo, En los apartados 3.4 y 3.5 de los lineamientos, incluidos en sus Reglas de Operación, se habla de lo relacionado con las becas.

De inmediato, al darse a conocer lo que ocurre con la arquera mexicana, las opiniones no se hicieron esperar por parte de los seguidores, quienes lanzaron comentarios negativos ante la gestión de Ana Gabriela Guevara. “Tu beca, Ana Guevara se la comió y se la untó como le dio su chingada gana”, fue uno de los comentarios dados.