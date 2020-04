Alejandro Fernández agradece aprendizajes en su cumpleaños 49

abril 24, 2020

México/Notimex. El cantante mexicano Alejandro Fernández, festeja su cumpleaños número 49 en confinamiento por el COVID-19, en lo que ha llamado una época de cambios.

Con una publicación en redes sociales el interpretante de Me dediqué a perderte, agradeció haber llegado a este día, misma que acompañó con fotografías en un ambiente marítimo.

El Potrillo inició su mensaje nombrándolo como un “Tiempo de cambios y de nuevos horizontes». Además, agregó, “49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora”.

En la misma publicación agradeció a quien le ha acompañado en este largo andar de la vida: “¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% Hecho en México!”

Al final, alude a que, desde ya, prepara la celebración para sus primeras cinco décadas de existencia: “Y ahora sí… ¡vamos calentando motores para los 50!”.