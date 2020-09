Alemanistas, Fidelistas, Duartistas y Yunistas

septiembre 23, 2020

Me han llegado un par de mails apócrifos, hablando pestes de un funcionario público con experiencia, que trabaja actualmente en la 4T; en la citada apócrifa misiva, me describen a un criminal, un ser despreciable que principalmente ha cometido cuatro pecados capitales, ha trabajado en las administraciones de Miguel Aleman, de Fidel Herrera, de Javier Duarte, de Miguel Ángel Yunes Linares y ¡Lo peor!, actualmente trabaja en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.



Los mails llenos de ponzoñosa verborrea denotan un alma podrida y muy descompuesta, ya que en ningún caso hablan del sujeto en cuestión como un asesino, violador, ladrón ¡No!, no hablan de ello, solo describen a una persona que ha trabajado y ha logrado sostenerse, debido al resultado de su trabajo, ¡Nada más que eso!.



La realidad es que resulta muy penoso y lamentable, que exista tanto odio y rencor en el corazón de una persona, como para pretender que una modesta autora como yo, despilfarre tiempo y esfuerzo en un señor que trabaja por necesidad; lo peor es que no es solo una persona, ¡Somos todos!, si mis hermosos, todos clasificamos como Duartistas, Fidelistas o lo que es peor de la muerte Yunistas, todos nosotros etiquetamos y con un dejo de veneno decimos, ¡Ah!, ¿fulano? él trabajó con Fidel Herrera, como si hubiera sido el encargado de mover el perol hirviente, donde Satanás cocina a los pecadores, más sucios de alma y corazón.



Nunca nos ponemos a pensar que la gente trabaja por necesidad, en el caso concreto del funcionario del que me escribieron, es un hombre que vive en la medianía, tiene 2 hijos, uno en la Universidad Veracruzana, el otro en una preparatoria privada, su esposa es maestra de educación media hace años y viven en una casa de dos pisos sin jardín, manejan automóviles de modelo reciente ambos de batalla, nada fancy, ni de lujo y vacacionan cuando el trabajo se los permite a destinos nacionales, alguna vez se van manejando a San Antonio a comprarse ropa que es más barata porque son poquito gordos todos y aquí luego no encuentran.



Yo me pregunto ¿Cuál es el pecado?, para como vivimos en Veracruz, es probable que casi todos en algún momento, trabajamos en alguna de las administraciones anteriores, de lo contrario como es que pretende la gente que uno se sostenga y se mantenga, si uno no trabaja o tiene contacto con las administraciones públicas, uno come y tres veces al día; la realidad es que muchos de nosotros en la vida hemos visto de cerca a ningún gobernador, mucho menos nos ha tocado ni una piscacha, de lo mucho que ellos si en efecto se han llevado en ese alforjas cargadas con las que se han ido.



Cosas de la vida y menudencias

Ayer filtraron un documento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dirigido a la presidenta Sofía Martínez Huerta, el documento está presuntamente firmado por los miembros del Consejo de la Judicatura, los magistrados Andrés Cruz Ibarra y Humberto Oliverio Hernández Reducindo, así como la magistrada Carla Rodríguez González, en el documento le dictan a la magistrada Martínez Huerta, su precio y lo que vale, en referencia a las falacias expuestas por doña Chofi, entiendo yo que en el oficio 0168/20.



Lo más relevante de todo el documento, es que los miembros del Consejo de la Judicatura, expresan su preocupación por el uso y ejercicio que la magistrada Martínez Huerta, en su carácter de Presidenta, junto con el anterior Director General de Administración y su grey, habrían dado al menos a 60 millones de pesos, sin la autorización del pleno del Consejo de la Judicatura, que según las observaciones derivadas de la entrega-recepción del área administrativa, corresponderían a las trece actas apócrifas que cita en el oficio 0168/20.



De ser real el documento, gravísimo el ejercicio y uso indebido de 60 millones de pesos del erario público, grave también todo lo expuesto en todos y cada uno de los puntos a que hacen referencia los miembros del Consejo de la Judicatura, pero gravísimo sobre todo, que doña Chofi y su grey han convertido en un arrabal, la máxima casa de la justicia veracruzana, que por cierto no le pertenece ni a ella, ni a su descendencia, no se la escrituraron en ningún momento cuando fue nombrada Presidenta.



En fin así las cosas mis hermosos, nos leemos mañana.



