Alerta Arzobispo por caos en el que vivimos inmersos en el mundo y la realidad virtual

agosto 28, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong llamó a la feligresía católica a cuidar todo aquello que dejan entrar a sus vidas, desde un mundo virtual.

Desde la Iglesia Catedral Metropolitana, en la misa de este domingo reconoció y oró por los abuelos y abuelas en su día, vivos y fallecidos, así como los niños, adolescentes, jóvenes, maestros y padres de familia por el retorno a clases a partir de este lunes.

El prelado católico destacó que actualmente se vive inmerso en un tipo de Cesarea de Filipo, en donde hay muchas creencias, religiones, seudo-religiones y en donde se inventa de todo, hasta ciertas invenciones cercanas a la religión católica, pero que nada tienen que ver.

“Pero además de nuestra realidad, toda la realidad virtual, todo lo que entra en las familias, a la mente, el corazón, pensamientos sobre cosas, modos de vivir, conceptos de familia o educación, totalmente diferentes a las que vivió Jesús, o a las que invitó Jesús.”

Por ello el llamado a su feligresía a ubicarse y ser sana sanamente críticos para que ciertas cosas que no son de Jesús no entren tan fácilmente en sus vidas, además de reconocer a Jesús más allá del personaje histórico del pasado, si no como el hijo de Dios viviente.

FESTEJAN A ABUELOS Y ESTUDIANTES

Por otra parte, el Arzobispo de Xalapa aprovechó el domingo para recordar que en el mes de agosto se está orando y festejando a los abuelos difuntos y vivos y festejando con ellos los grandes regalos de amor y fe que han brindado.

“También ofrecemos una oración por los niños, jóvenes y adolescentes, para su nuevo curso escolar, que el señor bendiga a todos los buenos maestros, a los papás y alumnos que desean verdaderamente formarse integralmente, nuestro corazón, mente y voluntad para el bien, la verdad y la fraternidad, pero sobre todo para la paz”, concluyó.