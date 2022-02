Alertan por casas de empeño de autos con prácticas abusivas

febrero 8, 2022

Regina Montes. Xalapa. La representante del Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vázquez, dijo que hay casas de empeño que prometen hacer préstamos poniendo en prenda un automóvil sin tener que dejarlo, pero que, se ha detectado que incurren en prácticas abusivas.

Señaló que se le ofrece salir manejando la unidad, y únicamente poder hacer la firma de determinado papeleo sin dejar el vehículo, pero hay prácticas irregulares porque piden el endoso de facturas, entrega de la tarjeta de circulación e incluso colocan chips en las unidades

Además, al cabo del atraso de dos mensualidades, retiran esos vehículos, los recogen de la vía pública y hasta de cocheras particulares.

“Hemos recibido quejas de personas a las que incluso han sustraído sus unidades de cocheras particulares, el problema es que al momento de ir a negociar con la empresa este dice que el vehículo ya fue sacado a la venta y que el dinero que dieron ya se perdió”. Sostuvo que en Barzón reciben hasta cinco quejas por semana contra empresas como Auto y Varo, que ofrecen prestamos poniendo como prenda un automóvil.

Explica que si bien el vehículo no se retira se da con contratos poco claros tendientes a quitar la propiedad; en el caso de Auto y Varo dijo que no respetan que el pignorante haya anticipado cierta cantidad de dinero.

“Es una práctica abusiva que tienen por finalidad sorprender la necedad, la buena fe por parte de sus clientes porque no se les dice con claridad qué es lo que están firmando. Te prometen darte dinero y que no va a suceder nada, hasta que la persona ya se ve en una situación difícil y le retiran la unidad”, dijo.

Ante ello, remarcó que es importante leer con mayor detalle las “letras chiquitas” de todos estos apoyos económicos como el empeño.