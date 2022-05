Alertan por convocatorio falsa para becas Benito Juárez

mayo 26, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- El Delegado de Programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, alertó sobre una falsa convocatoria para becas “Benito Juárez” en la que se exhorta a los padres de familias a inscribir a sus hijos en nivel básico para recibir este apoyo parte del gobierno federal.

Detalló que esta convocatoria apócrifa se ha difundido a través de redes sociales, por lo que llamó a los padres a no caer en la trampa.

Sostuvo que quienes manejan esta plataforma se hacen pasar por personal de la Secretaría del Bienestar, pero en realidad se trata de estafadores que buscan aprovecharse de la necesidad de los mexicanos.

“Circuló mucho esta convocatoria, una plataforma a que los que se quisieran inscribir se inscribieran y le ponen que son informantes del bienestar, pero son los viejos de prospera, que no quieren abandonar el país, quieren seguir perjudicando, no vamos tener pronto la convocatoria, pero no va a haber intermediarios”

Reiteró que la convocatoria aún no está abierta y cuando lo esté no tendrán intermediarios.