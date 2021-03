Alertan sobre supuesta venta de boletos o lugares para aplicación de vacunas

marzo 9, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor confirmó que este martes iniciaría la jornada de Plan Nacional de Vacunación para Adultos Mayores residentes únicamente del puerto de Veracruz en 16 módulos que se instalarán para la aplicación.

“Cada uno de los módulos tiene asignadas las colonias de cobertura, el adulto mayor debe tomar sus alimentos antes de acudir a la vacuna, no suspender su tratamiento actual, porque eso puede ocasionar alguna descompensación”.

Insistió que debe llevar su Curp, credencial del INE y comprobante de domicilio, en orden alfabetico: 9 de marzo personas con apellido de la A-E; miércoles 10 de la F-J; jueves 11 de la K-O; el viertes 12 de la P-T; sábado 13 de la U-Z; domingo 14, lunes 15 y martes 16 será para las personas que no pueden movilizarse.

En estos casos, los familiares del adulto mayor deberá llevar al módulo que le corresponde los documentos solicitados y una brigada médica acudirá a su domicilio para vacunarlos.

Los días miércoles 17 y jueves 18 se vacunará a todas aquellas personas que no pudieron acudir el día que les correspondía, ya sea porque no estuvieron en la ciudad o no escucharon el anuncio.

Los módulos de vacunación se ubican son los centros de salud “Las Bajadas”; “Adolfo Ruiz Cortines”, “El Coyol”, “Las Amapolas”, “Club de Leones”, “Virgilio Uribe”, “Granjas de Río Medio”, “Reserva de Tarimoya”, “Vargas”, “Los Pinos”, “Delfino Victoria” y “Dos Lomas”.

Además se instalarán centros de vacunación en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana; Club Naval y en el Auditorio Benito Juárez.

Asimismo, Ramos Alor destacó que la logística se encuentra a cargo del personal de la Secretaría de Salud del Estado, de la Secretaría de Bienestar Federal, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que nadie debe vender lugares o boletos para vacunas.

“Hay gente muy irresponsable y hace todavía esos actos, hay que respetar los procesos de vacunación que es gratuita para toda la población”, finalizó el funcionario estatal.