Alex Fernández lloró al cantarle al ‘Potrillo’ en su nueva canción

mayo 22, 2020

México/tvnotas. Alex Fernández dio a conocer que su nueva canción ‘El tiempo no perdona’ está dedicada a su papá, Alejandro Fernández ‘El Potrillo’ y que el grabarla le costó mucho trabajo, ya que se la pasaba llorando.

‘El heredero’, como se le conoce entre sus seguidores, detalló que en su familia es común hacerle canciones dedicadas a los papás, por lo que él no podía quedarse atrás.

Alex Fernández reveló que no pudo evitar llorar al grabar el tema ‘El tiempo no perdona’: «El video habla de la relación padre-hijo y a mí en lo personal me hizo llorar como bebé.

La canción no la podía ni grabar, me la pasaba llorando, no podía; pero el video que se estrena hoy, a las siete de la noche, está tremendamente más fuerte, lloré mal, mal».

Destacó que la canción fue escrita por Chico Elizalde, amigo de familia: «Se la envió a mi papá para que la escuchara y mi papá se la puso mi abuelo y no recuerdo si era para mí o si mi abuelo decidió que yo la grabará; me encantó, me enamoré de la canción». El video que se estrena el 22 de mayo, contiene fotografías de Alex junto a su padre y reveló que ya tiene lista su nueva producción discográfica, aunque no tiene fecha de estreno.

«No tenemos título para esta producción, ni tampoco fecha para sacarlo, todo depende de la cuarentena. Tenemos 12 canciones hasta el momento, pero eso puede cambiar, pueden ser más o menos. Es del mismo género mariachi, pero quiero revolucionar la música mexicana y refrescarla un poco y eso es algo que se va a notar en esta producción», dijo.