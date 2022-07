Alfonso Cuarón y Charlize Theron trabajarán juntos para Amazon

julio 28, 2022

Redacción/Al Momento. La ganadora del Premio de la Academia Charlize Theron y el cineasta mexicano Alfonso Cuarón producirán juntos la nueva película de Amazon Prime Video.

The Hollywood Reporter confirma que la actriz y el director unirán fuerzas como productores, y aunque no se ha confirmado, se espera que Theron también protagonice esta nueva película.

La cinta lleva por nombre Jane y examinará la vida familiar del pionero escritor de ciencia ficción Philip K. Dick. Jane se anuncia como una historia sobre la relación única de una mujer con su gemelo brillante pero problemático, que es Philip K. Dick.

La cinta se desarrollará bajo el sello de Amazon, aunque es muy pronto para considerar posibles fechas de estreno. Isa Hackett, hija de Philip K. Dick, formará parte de Jane como productora y escritora, pues también se trata de una historia que ella misma lleva años queriendo trabajar.

Phillip es uno de los escritores más adaptados al cine y cambió por completo el género de ciencia ficción. De hecho, muchas películas están inspiradas en su obra, aunque pocos lo puedan reconocer. Algunas de las novelas más reconocidas de Dick son Blade Runner, A Scanner Darkly y The Man in the High Castle.