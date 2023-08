Alianza de maestros pedirá ignorar los libros de texto para dar clases

agosto 4, 2023

Ante la polémica en torno al contenido de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se distribuirán en escuelas de educación básica, la Alianza de Maestros AC propuso un ‘gran pacto educativo’ para que los docentes no utilicen estos materiales y sigan dando clases como lo hacían antes de que se implementara el nuevo modelo educativo.

En las últimas semanas han surgido distintas críticas hacia los nuevos libros aprobados por la autoridad educativa, ya que expertos advirtieron que contienen errores en distintas materias como matemáticas, español, geografía e historia.

Por su parte, la autoridad educativa e incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendieron los nuevos materiales que se entregarán a las y los alumnos de primaria, argumentando que la mayoría de quienes están en contra los critica sin antes haberlos leído.

Debido a la inconformidad por estos nuevos libros de texto gratuito, una asociación de padres de familia interpuso un amparo para frenar su distribución e incluso se inició una petición en Change.Org para ‘cancelarlos’; a estas iniciativas suma el ‘pacto’ propuesto por la Alianza de Maestros para que los docentes no los usen para dar clases.

Debido a los errores y la calidad del contenido de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, la Alianza de Maestros busca promover un “gran pacto educativo por la niñez, los adolescentes y los jóvenes”, reveló Carlos Fabián Aguirre Marín, director general de esta asociación civil, en entrevista con José Cárdenas para Grupo Fórmula.

“Vamos a pedirle a los maestros que no dejen de enseñar lo que ellos saben que nuestros alumnos necesitan, que no dejen de enseñar las grandes cualidades y virtudes del español, de las matemáticas, de la geografía, de la riqueza de nuestra historia”, explicó.

En otras palabras, esta iniciativa propondrá a los docentes no utilizar los nuevos libros de texto para dar sus clases.

Recalcó que un primer paso para lograr este ‘gran pacto educativo’ es tener unidad entre maestros, padres de familia, directivos, autoridades estatales y federales.

“Si no nos unimos, si no evitamos este conflicto que no está llevando a nada, quienes van a perder más van a ser nuestros alumnos”, aseveró.

La Asociación de Maestros propuso a los docentes no usar los nuevos libros de la SEP para dar clases. Foto: Cuartoscuro

