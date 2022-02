Alice Cooper lanza nuevo álbum, una especie de audiolibro de horror

febrero 2, 2022

Ciudad de México. Vincent Furnier, mejor conocido como Alice Cooper, dio a conocer su más reciente proyecto: Alice Cooper and the Tome of Madness. Este disco, sin embargo, no es de carácter musical; en cambio, se apega al género predecesor del audio libro, conocido como álbum de palabras habladas. Dicho de otra forma, el material consiste en una narración de horror hecha por el mismo cantante de heavy metal.

El álbum puede adquirirse a través del sitio web Metal Department, donde está a la venta una edición limitada de 500 copias. El LP, disponible en color amarillo y negro, tiene una duración estimada de 18 minutos; 8 minutos 43 segundos en la cara A y 9 minutos 29 segundos en la cara B. Su costo es de 28 dólares con 8 centavos, lo que equivale actualmente a 578.50 pesos mexicanos.

La citada página web también ofrece una serie de artículos de colección relativos al videojuego homónimo de Cooper. El conjunto a la venta está integrado por una playera de Alice Cooper and the Tome of Madness, un póster del juego y uno de los 100 sombreros autografiados por el ícono del rock gótico. Este paquete, pensado para los fanáticos y coleccionistas más serios, tiene un precio de 280 dólares con 89 centavos, o 5787.88 pesos mexicanos.

Por otra parte, durante una entrevista para el programa Trunk Nation de Sirius XM Radio, el legendario cantante confirmó que próximamente lanzará nuevo material musical. En este momento estoy trabajando en dos álbumes, el primero está completamente escrito y estaremos componiendo las pistas muy pronto. El segundo es un plan a futuro cercano pero ya está comenzado. A pesar de que son álbumes muy diferentes entre sí, los dos son Alice Cooper: puro rock&roll, expresó.

Cabe mencionar que el año pasado, Alice Cooper comenzó la gira de Detroit Stories, misma que se extendió de septiembre a octubre. Además, este año reanudó el tour en Windsor, Ontario, donde ofreció una presentación el pasado 27 de enero. El cantante tiene programados varios conciertos para estos meses, los cuales concluirán el próximo 23 de abril.