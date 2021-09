Alistan precuelas de Harry Potter

septiembre 22, 2021

Ciudad de México. ¡Buenas noticias, potterheads! Al parecer, el universo del niño que vivió aún tiene mucho por dar a los fanáticos. Esta vez, su catálogo de audiovisuales se expandirá gracias a HBO Max, plataforma que recientemente anunció la producción de una serie de precuelas de las películas originales. En estos proyectos, se abordará la vida de algunos de los personajes secundarios más entrañables. ¿Tienes en mente a alguno?

Los primeros detalles de las precuelas

De acuerdo con la información del sitio We Got This Covered, la productora Warner Bros habría unido fuerzas con HBO para llevar a cabo un par de spin-offs en forma de series. Uno de los primeros personajes en tener su propia precuela sería el enigmático Severus Snape, cuyo arco dramático, como bien se recuerda, dio uno de los giros más espectaculares e inesperados en la séptima entrega de la saga.

Imagen: Harry Potter Film

Los admiradores del mundo de Harry Potter conocen los detalles más generales de la vida del memorable profesor de pociones. No obstante, se cree que la serie podría abordar detalladamente los momentos más interesantes, como su amistad con Lily Potter, su alistamiento en las filas de Voldemort y su posterior arrepentimiento. De igual manera, se piensa que uno de los ejes podría ser su papel como agente doble de Dumbledore dentro del ejército de el que no debe ser nombrado.

La complejidad de Snape podría verse desarrollada junto a la de otro de los personajes clave: Hermione Granger. Respecto a este spin-off, han circulado rumores sobre supuestas charlas de HBO con Emma Watson, aunque se desconoce si la actriz británica retomaría su papel original o interpretaría a otro personaje. Hasta ahora, se ignora cuál sería el momento de la vida de Hermione en el que se enfocaría la producción.

Muchos fanáticos han dado grandes muestras de entusiasmo luego del anuncio de estas precuelas. Sin embargo, muchos preguntan acerca de qué actor podría igualar la interpretación de Alan Rickman, quien encarnó al oscuro profesor durante las 8 películas y quien lamentablemente falleció en 2016. ¡Quedamos al pendiente de más detalles acerca de este emocionante proyecto!