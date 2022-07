‘Alito’ denunciará ante organismos internacionales “persecución política”

julio 4, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. Ante el segundo cateo a su domicilio por parte de la Fiscalia de Campeche, este lunes el dirigente nacional del partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, anunció que denunciará el caso ante instancias internacionales.

Ante la qué también denominó “campaña de odio” en su contra por parte de la hoy gobernadora Layda Sansores, Moreno Cárdenas dijo que hoy mismo comenzará esta serie de denuncias viajando por la noche a Estados Unidos.

Públicamente y de manera cínica, la gobernadora de Campeche se burla del Poder Judicial. No les da ni el más mínimo temor lanzar amenazas de muerte, desde su papel como autoridad. pic.twitter.com/axIRrF35Bi — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 4, 2022

También dijo que habrá de estar en Nueva York para denunciar el -a su parecer- mal gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mismo al que reiteradamente ha acusado de pactar con los criminarles.

El país está ante la peor crisis de seguridad que hayamos vivido, pero al gobierno y a morena le importa más generar distractores y atentar contra la democracia.



No podemos permitirlo, vamos a seguir exhibiendo y denunciando la enorme tragedia en que han convertido a México. pic.twitter.com/5vV0Ifgwdp — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 4, 2022

En cuanto a los materiales con que está edificada su casa, Moreno Cárdenas desestimó las declaraciones del fiscal local, Renato Sales Heredia, al reiterar que el que su casa tenga mármol en su interior no significa que no tenga ningún modo no honesto de vivir.

“Esa es una campaña de la gobernadora Layda Sansores”. Sostuvo.

Al respecto, en redes sociales circula un video de la sudista lujosa vida que se da el dirigente nacional del tricolor, ya que en el video se puede observar uno de los tantos baños con los que cuenta su casa, el cual se encuentra cubierto de mármol, mismo que según la autoridad local es reflejo de su modo poco honesto de obtención de recursos cuando fue mandatario de aquella entidad.