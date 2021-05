Altas temperaturas provoca la muerte de hato ganadero

mayo 12, 2021

Eda Sentíes/El Demócrata. El presidente de la Unión Ganadera, Jesús Ortega Couttolenc, informó que las altas temperaturas que se han presentado en la entidad han provocado muertes en el hato ganadero, aunque no se tiene una cifra exacta debido a que los productores no hacen el reporte formal.

Dijo que a pesar de que se preparan con forraje para afrontar esta temporada, no fue suficiente y ahora los ganaderos han tenido que recurrir a compra de suplementos alimenticios para mantener al hato en pie.

“Si bien es cierto que no hay reporte de muertes de ganado también muy cierto es que no nos ha llegado la información de ello, no tenemos información pero si hay casos de muerte de ganado, es una preocupación muy grande, si no cae agua en dos o una semana la situación será muy complicada (…) las altas temperaturas nos han pegado a tal grado que el pasto seco que tradicionalmente nos aguantaba algunos días más, en esta ocasión se nos seca, ha sido tanto el calor que el pasto se pulveriza se ha hecho polvo”, dijo.

Apuntó que si antes de finalice mayo no han comenzado las lluvias recurrentes, el sector ganadero caerá en una severa crisis y podría haber una pérdida importante de cabezas de ganado.