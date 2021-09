Alumnas de Coatza-Mina ganaron concurso sobre violencia de género

septiembre 3, 2021

Redacción/El Demócrata. Estudiantes de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana (UV) ganaron el primero y segundo lugar en el “Concurso de video sobre la aplicación del Protocolo para Atender la Violencia de Género en la UV”.

En el marco de la campaña “Espacios universitarios libres de violencia de género”, la Coordinación de la Unidad de Género y la Dirección General de Tecnología de Información organizaron el concurso y recibieron 14 propuestas que fueron revisadas por el jurado.

El objetivo del concurso es lograr la participación de la comunidad universitaria para realizar videos cortos y concisos, capaces de mostrar con creatividad y claridad la forma de aplicar el Protocolo para Atender la Violencia de Género en la UV en casos hipotéticos.

Kate Monserrat Escudero Peralta y Gloria Arlette Jiménez Morales, ambas de la Facultad de Ciencias Químicas, obtuvieron el primero y segundo lugar, respectivamente; el tercero fue para Jessica Citlali Lozano Ramírez, de la Facultad de Letras Españolas región Xalapa.

La ceremonia de premiación se realizó a través de la plataforma UV-Zoom el pasado 25 de agosto y consistió en: regalo sorpresa de la Tienda UV, constancia de participación, intervenir en una emisión en Radio UV y la publicación del video en la página oficial.

“El Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana tiene un propósito importante: dar atención ante situaciones de violencia de género y sobre todo erradicar las prácticas discriminatorias y todo tipo de violencia de género que en la actualidad se siguen generando”, expresó Kate Monserrat.

Enfatizó que es un excelente protocolo, bien estructurado y organizado, “que brinda apoyo especializado a la presunta víctima durante todo el proceso”.

Agregó que le gusta la idea de tener un protocolo como éste ya que da seguridad en este tipo de problemas de violencia de género, “puesto que a veces es difícil para la víctima el no tener ayuda de alguien o de saber qué hacer ante estas situaciones que pueden generar miedo, inseguridad o baja autoestima”.

Manifestó que ésta ha sido una de muchas actividades por las que la UV merece aplausos, “ya que este protocolo es un nuevo comienzo hacia un camino libre de la violencia de género dentro de la comunidad estudiantil”.

En tanto, Gloria Arlette agradeció el reconocimiento y los premios físicos, “me inspiran a mí y a mis compañeros a seguir o empezar a participar en este tipo de actividades”.

Respecto al protocolo, dijo que antes del concurso no tenía idea de su existencia, “por eso se me hace sumamente importante seguir dando difusión al mismo, es una excelente idea para sentir apoyo y confianza si en algún momento llegamos a sufrir violencia de género; también me agrada la idea de que alguien te apoye y te guíe en el proceso”.