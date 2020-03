Alumnas de la BENV denuncian acosos

hace 42 mins

Juan David Castilla. Xalapa. Alumnas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rebsamen” denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte de sus profesores.

Las estudiantes colocaron un tendero con pequeñas cartulinas donde señalaron los nombres de los maestros que han incurrido en dichas prácticas.

“Le dije que no me tocará y me tocó, profesor Mario Peña” y “Bladimir, todos saben que acosas y maltratas mujeres”, se lee en algunos mensajes.

Dana Salas Cortés denuncio haber padecido acoso sexual por parte de un maestro de Bases Filosóficas.

La entrevistada mencionó que las jóvenes están hartas de toparse con dichos actos al interior de su escuela de educación superior.

Además, indicó que los profesores acosadores han sido reportados en la Dirección de la Escuela, sin que haya una sanción en su contra ni una separación del cargo.