Alumnos de Ingeniería Civil ganaron beca Huawei con proyecto ecológico

noviembre 10, 2020

Redacción. UV. Uziel García Villanueva y Nancy Elizabeth Alvarado Antonio, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana (UV), región Poza Rica-Tuxpan, ganaron la convocatoria “Seeds for the future” de Huawei, categoría Medio Ambiente, con el proyecto “Sistema fotovoltaico con el propósito de reducir el consumo energético y regular la temperatura local del edificio”.

Huawei es proveedor líder global de soluciones de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y con la citada convocatoria tiene el objetivo de desarrollar el talento local, incentivar la transferencia del conocimiento en el uso de las tecnologías, así como promover el emprendimiento a través del diseño e implementación de soluciones tecnológicas innovadoras con impacto social.

Cabe citar que la UV tiene convenio de colaboración con esta empresa tecnológica multinacional china, en coordinación con los Centros de Inclusión Digital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que en esta edición de “Seeds for the future” fueron tres los universitarios de la institución favorecidos, los dos citados y el egresado Felipe Silvano Jácome Rivera.

Entre los premios de este concurso están becas concedidas por Huawei, que cubrieron en su totalidad un programa formativo en línea, basado en el campo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información más innovadoras, una tableta marca Huawei de última generación para cada uno de los ganadores y un programa formativo que tuvo lugar del 26 al 30 de octubre.

Uziel y Nancy explicaron que su proyecto consiste en implementar un sistema de azotea verde que trabaje junto con otro de celdas solares instalado en el Edificio G, que corresponde a la Facultad de Ingeniería Civil, a la cual pertenecen “orgullosamente”.

La azotea verde la integran diversas capas que varían en forma, propiedades y materiales, aunado al cumplimiento de la normatividad correspondiente, ya que cada una de ellas cumple una función específica dentro de ese sistema.

Por ejemplo, la membrana impermeabilizante anti-raíz tiene la función de evitar el paso de agua filtrada por la capa drenante y raíces que puedan dañar a la capa de aislante térmico, así como al soporte estructural; mientras la función de la capa drenante es recibir el agua de toda la superficie y desalojar el excedente.

Destacaron que las celdas solares juegan un papel muy importante, ya que este sistema además de brindar energía eléctrica destinada a la luminaria y dispositivos móviles del edificio, también funcionará como techo de las estructuras contempladas. Asimismo, el sistema de naturación proveerá espacios de protección a la edificación con materiales y características particulares para crear áreas de embellecimiento y beneficio ambiental.

De acuerdo con los estudiantes, este proyecto nace por la búsqueda de una alternativa sustentable y ecológica que mitigue el uso de sistemas de refrigeración y calefacción, principalmente por el primero, pues en temporadas de calor las personas buscan un confort climático que lleva como resultado el uso de aires acondicionados o algún otro sistema, lo cual genera un mayor consumo energético.

Asimismo, buscan la sustentabilidad en infraestructuras existentes, por lo cual llegaron a la propuesta del uso de un sistema de cubierta verde generadora de energía.

Destacaron también que esta iniciativa será punta de lanza pues la intención es que se establezca en los edificios de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, así como en todas las entidades de las regiones Poza Rica–Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán de la UV, las zonas de mayor registro de ondas de calor. El objetivo es el ahorro económico en el consumo energético para la institución.

Los entrevistados dijeron estar convencidos que pueden mejorar el diseño y construcción en edificaciones, para cultivar en cada persona la buena convivencia con el medio ambiente.

Para ambos significó un gran honor el reconocimiento que Huawei hizo a su propuesta, porque ve ese deseo de ser partícipes en el mejoramiento del medio que les rodea, de presentar soluciones ante las problemáticas ambientales que hay en la región, ya sea con la utilización de la tecnología presente o con innovaciones.

Asimismo, compartieron que formar parte de la sexta generación del programa “Seeds for the Future” ha significado una gran experiencia y oportunidad, no sólo para descubrir el ecosistema tecnológico en China y comprender a través de expertos en la materia sobre las últimas tendencias tecnológicas que actualmente países como el gigante asiático están implementando, sino también para aprender y conocer más sobre su cultura.

En ese sentido, invitaron a toda la comunidad estudiantil de la UV a ser partícipes en las próximas convocatorias por parte de Huawei, así como a las que se presenten por parte de la Universidad o cualquier otra institución, que les impulsen a mejorar como estudiantes y crecer como personas, pues todo esfuerzo rinde frutos.

“Los jóvenes no tenemos que subestimar nuestra inteligencia ni dudar de nuestros proyectos, no importa si comienza con una idea pequeña, lo importante es tener el sentido para darnos cuenta de que una simple idea puede ser el primer paso para cambiar. Como jóvenes tenemos la capacidad de cultivar en cada persona el cambio verdadero hacia un mejor mañana, a través de sembrar enseñanza, valores, perseverancia, disciplina y constancia”, concluyó Nancy Elizabeth.