Alumnos de telesecundaria de Veracruz toman clases con temperaturas de 36º grados sin ventilador por falta de electricidad

mayo 4, 2022

Desde hace casi un año el cableado eléctrico de la Telesecundaria «Rosario Castellanos» del municipio de Veracruz fue robado, por lo que todos los salones del plantel quedaron sin energía eléctrica, pero los estudiantes se mantuvieron en clases presenciales.

Sin embargo las condiciones climatológicas actuales en el Puerto hacen imposible que los estudiantes puedan permanecer dentro de las aulas y con el cubrebocas puesto durante las 4 horas que toman clases, por lo que madres y padres de familia decidieron manifestarse para exigir a las autoridades educativas que se resuelva este problema.

Nancy Aguilar Torres, representante de los padres de familia, señaló que desde autoridades regionales hasta el mismo secretario han visitado la escuela y prometido una solución, pero no se ha concretado.

“Nuestros cables fueron saqueados el 9 de mayo de 2021 y hasta el día de hoy no hay respuesta, ya nos visitó el secretario y todas las autoridades de gobierno y no se ha podido resolver nada, todavía no tenemos luz, estamos a 36 grados de temperatura y los estudiantes han estado desde el inicio de clases del año pasado, se han cuidado todos los protocolos de salud, pero en cada aula es insoportable el calor y tener el cubrebocas 4 horas es insoportable. Comprendemos que están ocupados, que las agendas están cargadas, que son muchas escuelas, pero si exigimos cableado de luz”, explicó.

Veracruz ha reportado temperaturas de más de 35 grados, con porcentajes de humedad también elevados y en los salones no se puede conectar ni siquiera ventilares para calmar el sofocante calor.