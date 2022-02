Alumnos exigen destitución del director del Tec de Alvarado; toman instalaciones

febrero 22, 2022

Eda Sentíes. Veracruz. La mañana de este martes algunos del Instituto Tecnológico de Alvarado tomaron las instalaciones para exigir la destitución del director, Miguel Hernández Linares, debido a la falta de compromiso de su parte para mejorar las condiciones del plantel, resguardar la integridad y salud de los alumnos, así como no brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades escolares.

Una de las manifestantes, quien pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias, sostuvo que a pesar de hubo un incremento en las tarifas escolares para este ciclo escolar, las inflaciones o cuentan con agua potable, gel antibacterial, ni tampoco equipo tecnológico básico, como cañones para llevar a cabo exposiciones y demás actividades en el aula.

«Las instalaciones no están aptas para el regreso a clases, la primera semana no contábamos con gel antibacterial, no contábamos con Internet, no contamos con agua, no contamos con jabón para lavarnos las manos, no teníamos cañón en las aulas para presentar nuestros trabajos, y hay mucha inconformidad por la situación. Acudimos a querer hablar con él y él no nos atendió, no estaba, los administrativos, algunos, que son su gente de confianza, nos gritaron, nos alzaron la voz, y por esos motivos decidimos tomar las instalaciones del Tecnológico», dijo.

El plantel cuenta con una matricula de más de 2 mil 500 alumnos originarios de municipios aledaños como Tlalixcoyan y Lerdo de Tejada y otros conurbados, quienes no cuentan con recursos económicos suficientes para irse a estudiar a otros lugares como Veracruz y Boca Del Río y temen que el directo busque llevarse el instituto al municipio de Medellin de Bravo.

“Nos quiere quitar la sede Alvarado, ya que está institución se luchó mucho para que se quede aquí, quiere cambiarla a Medellín y eso tampoco lo podemos permitir. Aquí en Alvarado la economía está muy mal, no todos cuentan con dinero para irse a estudiar a Veracruz, no todos cuentan con dinero para pagar una renta, apurado aquí en Alvarado hay alumnos que vienen diario y hay alumnos que trabajan toda la semana para poder estudiar en el sabatino, entonces subiéndoles los costos a los sabatinos, ¿qué hace eso?, ¿qué ocasiona?, qué los alumnos no puedan avanzar académicamente porque la situación está muy mal», dijo.

Los alumnos aseguran que el director Miguel Hernández Linares les ha manifestado indiferencia ante sus quejas pues argumenta que está apadrinado por el diputado , Juan Javier Gómez Cazarín, por lo que no lo destituirán.