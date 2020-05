Alumnos extrañan a sus Profesores hoy en su día

mayo 15, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Este día del maestro sin duda será diferente para los profesores de México y todo el mundo, pero también para los alumnos, quienes aunque a veces se quejan de la mucha tarea que dejan, ahora que no los tienen cerca reciente su ausencia y acompañamiento diario para entender las asignaturas.

Jeshua Fuentes, cursa el segundo semestre de preparatoria, al principio la idea de estudiar en casa le pareció maravillosa, pero el paso de las semanas le hizo cambiar de opinión y valorar aún más a sus profesores.

“Me ha hecho mucha reflexión y digo, ahorita siento que es mucho más pesado, estar en clase, yo me levanto tarde pero trato de adecuarme a los horarios para todo el día y se me hace difícil, ahorita si estoy valorando mucho el ir a la escuela porque se me hace mas fácil”.

Khale Ramírez, no opina diferente, él cursa el 1 año de secundaria y reconoce que no tiene mucha habilidad con la tecnología, por lo que el apoyo en el aula del maestro es fundamental para su educación y eso es lo que más extraña.

“La verdad se me hace my complicado porque no son fan de las clases en linea y he reflexionado y pienso que al criticar a los maestros estamos haciendo cosas mala ya que ellos dan siempre lo que pueden, lo mejor de ellos (…) siento que va a sonar exagerado pero es como un superhéroe para los que nos sabemos, y me siento muy orgulloso de la labor que hacen”

Los niños de primaria tal vez son los que más extrañan a sus maestros, para muchos como Edgar Fuentes de 2 año de primaria, las clases en linea no han sido sencillas y lo que más desean es volver a la normalidad para ver y abrazar a sus profesores.

“Estar en el salón con la maestra porque te puede apoyar, te acompañan con los trabajos y en la tele solo te dicen que hacer y no te pueden apoyar, es muy malo por eso es que extraño mucho a mis compañeros y maestro (…) he valorado mucho a mis maestros desde la de primero y ahorita la de segundo”

Por eso, a la distancia y con el extrañamiento a flor de piel, esta es la felicitación que envían a sus maestros y al resto de los profesores que día a día entregan su amor y paciencia a sus alumnos.