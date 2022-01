Alvisar Express será demolido, representa un peligro

enero 28, 2022

Arquímedes González. Se dio a conocer de manera extraoficial, que el inmueble de Alvisar Express será demolido, la fuente informo que este viernes se tuvo una reunión en la ciudad de Martínez de la Torre, personal de Cofepris y dueños de esta cadena comercial, para poder acordar los trabajos de la demolición del edificio, con ello los vecinos del perímetro ya no podrán tener problemas de salud o riesgo de que se registre un conato de incendio como el sucedido.

Luego de las innumerables quejas por parte de vecinos del perímetro de esta casa comercial, se dio a conocer que este viernes personal de Cofepris de la jurisdicción sanitaria número 4 de la ciudad de Martínez de la Torre, se reunió con personal del ayuntamiento de Misantla, a fin de saber a fondo el problema que desencadeno la sucursal Alvisar Express luego que se registrara un incendio, se tomó la determinación que este establecimiento, ya no cumplirá con las medidas necesarias y de seguridad para poder seguir operando, así mismo la postura con respaldo de afectados, se determinó que será demolida la tienda.

El personal de Cofepris, asistió al lugar siniestrado, donde recabaron la información necesaria, así mismo recabaron evidencias para poder integrar la carpeta, para que esta se le dé un debido proceso legal, y así poder iniciar el dialogo con los propietarios de la misma, la cual se celebro en la ciudad de Martínez de la Torre.

Para poder realizar este tipo de trabajo, se debe tomar en cuenta que estarán presentes, personal de la dirección de Tránsito Municipal, la dirección de Protección Civil, Obras Publicas, Seguridad Pública del Estado, no sin antes celebrar la sesión de cabildos para que se de luz verde en estos trabajos coordinados, debido a que no hay nada establecido anteriormente, pues la administración anterior no dejó antecedente alguno.