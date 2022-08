Amagan con bloquear carreteras por asesinato de exalcalde

agosto 15, 2022

uan David Castilla

Pobladores del municipio de Rafael Lucio protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia por el asesinato de José Allan Libreros Alba, exalcalde de ese lugar.

Las personas acusaron al actual presidente municipal de Rafael Lucio, Damián Hernández Hernández, como presunto autor intelectual del crimen ocurrido la noche del martes 9 de agosto en la zona centro de ese municipio, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Xalapa.

Leonel Libreros Mendoza, padre de José Allan, lanzó un ultimátum al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y dio un plazo de 72 horas para el presunto responsable del asesinato sea destituido del cargo.

Además, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que a más tardar el próximo viernes 19 de agosto sea arrestado Damián Hernández y presentado ante un juez de control en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

De lo contrario, convocarán a una protesta masiva para el lunes 22 de agosto y cerrarán el entronque de Rafael Lucio sobre la carretera Xalapa-Perote, con la participación de más de cinco mil personas.

“El sábado por la noche voy a convocar a una manifestación con más de 5 mil gentes para lunes que viene a las 11 de la mañana, queremos ver en la cárcel a ese asesino”, increpó el papá de la víctima.

El entrevistado mencionó que familiares y amigos realizaron una investigación, cuyos resultados señalan al Alcalde de Rafael Lucio como presunto autor intelectual.

“Él (Damián Hernández) lo amenazaba. Todo el tiempo le tuvo envidia (a José Allan Libreros), métanse a la página del ayuntamiento de Rafael Lucio, cuando empezaba una obra, siempre estaba en contra del expresidente porque jamás pudo superar que el expresidente era un hombre de palabra, que lo quería su pueblo”, enfatizó.

Leonel Libreros Mendoza indicó que el actual alcalde Damián Hernández Hernández es su sobrino y ni siquiera le dio las condolencias por su pérdida.

“Si es mi familiar por qué no me dio las condolencias al otro día, por qué no fue a verme, porque es un asesino cobarde, que jamás ha tenido criterio propio. Es mi sobrino”, agregó.

El exalcalde de Rafael Lucio, José Allan Libreros Alba, fue atacado a balazos la noche del martes sobre la calle Del Desierto, cuando viajaba en su vehículo, marca Nissan-Sentra, color rojo, con dirección a su domicilio.

El exfuncionario fue trasladado al Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio”, que se encuentra en Xalapa, donde más adelante murió por la gravedad de las lesiones.