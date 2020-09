Amarillo en semáforo no significa que contagios no estén presentes

septiembre 4, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa. El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor aseguró que es necesario reforzar las acciones de prevención en aquellos municipios que reportan mayor número de casos positivos y sospechosos a Covid-19 en las zonas sur, norte y centro del estado.

Señaló que es necesario tener presente que se está por entrar hacia la nueva normalidad y eso debe llevar a una mayor responsabilidad de todos.

“Todos debemos acatar las medidas de prevención sanitaria para prevenir los contagios y por supuesto, la enfermedad, cuidar los adultos mayores, los niños, mujeres embarazadas y persona con co-morbilidades, quienes en caso de enfermar corren mayor peligro”.

El también director de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) pidió no confiarse ante la colocación del color amarillo en el semáforo epidemiológico de la entidad, pues se debe entender el mensaje de que el color no significa que no hay peligro.

“El virus sigue en nuestra entidad, en Veracruz, aún sigue habiendo víctimas de esta enfermedad, pero con una buena lucha estatal se ha logrado que avancemos y en el resultado está el valioso trabajo de los compañeros y compañeras del sector salud, que con sus atenciones y cuidados han sacado adelante a pacientes que ya fueron dados de alta”.

A pesar de entrar a la nueva normalidad, es necesario no aflojar el paso y asumir la responsabilidad de cada uno en las acciones de prevención como sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en transporte público y oficinas.



Ramos Alor alertó, además, que no es tiempo todavía de hacer fiestas y reuniones, por lo que es necesario evitarlas, al igual que un viaje entre municipios.