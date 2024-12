Amber Heard anuncia que está embarazada por segunda vez

diciembre 6, 2024

La actriz estadounidense Amber Heard, quien protagonizó uno de los juicios más polémicos de los últimos años con su ex esposo y también actor Johnny Depp, estaría esperando su segundo hijo, confirmó uno de sus representantes.

La actriz se alejó de los reflectores y decidió residir en España, se convirtió en madre por primera vez en 2021 cuando le dio la bienvenida a su hija Oonagh. Anuncio el nacimiento de su hija 3 meses después de su nacimiento.

Informó People, Amber Heard está “emocionada” y es esta una nueva etapa en su vida marca un momento significativo tanto personal como profesional. “Es aún muy temprano en el embarazo, por lo que comprenderán que no queremos entrar en muchos detalles en esta etapa. Basta con decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige”, señaló el portavoz.

“Decidí que quería tener un hijo hace cuatro años y quería hacerlo en mis propios términos”, escribió Heard en Instagram, enfocando su deseo de normalizar la idea que no es necesario tener una pareja formal para formar una familia.

Heard ha mostrado confianza en su capacidad para seguir adelante tanto en su carrera como en su vida personal. En una entrevista con Deadline, comentó:

“Lo que he pasado, lo que he vivido, no hace mi carrera. Y ciertamente no va a detener mi carrera”.

En una entrevista con NBC News en junio de 2022, Heard declaro su deseo de enfocarse plenamente en su rol como madre. “Puedo ser mamá a tiempo completo, ¿sabes? Sin tener que lidiar con llamadas de abogados”, dijo al periodista Savannah Guthrie.

Fuentes cercanas, señalaron que la decisión de Heard de trasladarse al extranjero estuvo motivada por la necesidad de empezar de nuevo después del estrés generado por el juicio. “El juicio fue increíblemente estresante, y ella quería un nuevo comienzo”, declaró una fuente a People en ese momento, mientras que otro informante describió a la actriz como “independiente y fuerte”.

En este año, Amber Heard ha disfrutado de su nueva vida en Europa. En abril, fue parte de una celebración especial por su cumpleaños número 38, donde fue sorprendida con una serenata de un mariachi en las calles de la ciudad.

La actriz, que antes vivía en Mallorca y ahora se establece en Madrid junto a su hija, ha expresado su gran amor por España. En 2023, incluso respondió en español a periodistas locales, afirmando: “Me encanta España, espero quedarme aquí”.