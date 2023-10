Ambientalistas denuncian agresiones físicas de obreros en Lázaro Cárdenas

octubre 8, 2023

Juan David Castilla, Xalapa, Ver.- Defensores de los árboles denunciaron que durante este fin de semana sufrieron agresiones físicas por parte de los obreros que laboran en la construcción del Paso Superior Vehicular (PSV) sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Xalapa.

Los integrantes del movimiento “Camellón en Resistencia” acusaron que se agravó el conflicto en el campamento para la defensa de los árboles desde la madrugada del sábado 7 de octubre.

De acuerdo con una de las activistas, las personas estaban sentadas, formando una cadena, para evitar que los árboles fueran derribados, pero los obreros llegaron a golpearlos con las máquinas y una mujer resultó lastimada.

“Personal de la empresa Geo Perforadora del Golfo así como de la empresa Macon agredieron a unas compañeras y compañeros que se encontraban sentadas haciendo una cadena humana que no hemos quitado y llegó la perforadora a golpearlos y una de ellas está un poco lastimada y la verdad es indignante ver que no haya una autoridad que los pare”, expresó.

Mencionó que cuentan con la documentación de que el pasado 3 de octubre el juez determinó que no se retirará el campamento y que debían realizar una modificación del proyecto en 48 horas, pero no lo hicieron.

“Es una modificación que tiene que presentarle al juez como medida cautelar de que no puede seguir con la obra. Solo estamos esperando a que no avancen más porque no tiene sentido que avance sino tienen un proyecto aprobado y presentado ante el juez”.

Los activistas pidieron que se respete la orden judicial y temen que la situación empeore en el “Camellón de Resistencia”, donde la empresa constructora pareciera hacer lo que quiere.

Cabe recordar que los defensores lograron una suspensión provisional de la obra por instrucción de un juez federal y pese a ello continúan los trabajos para construir un puente en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Rafael Lucio, cerca de una plaza comercial.

“No hay quién los pare y es indignamente ver cómo siguen pese la determinación del juez federal y que no hay autoridad alguna, nos desvían las llamadas al 911, las atendieron dos horas más tarde”, enfatizaron.