Ambiente fresco en Veracruz

septiembre 7, 2024

Para hoy, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre la Sonda de Campeche y el sistema frontal No. 1 que se extenderá frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, en interacción con el avance de la onda tropical No. 21 sobre el occidente de la península de Yucatán y el sureste de México, y con la proximidad de la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Puebla; puntuales intensas en Yucatán y Campeche; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Tamaulipas, las cuales podrían generar crecida de ríos, desbordamientos y derrumbes en el noreste, centro, oriente y sureste del país. La masa de aire asociada al sistema frontal No. 1, producirá refrescamiento de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, con bancos de niebla principalmente en zonas altas, así como evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sinaloa y Baja California Sur, e intervalos de chubascos en Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California. A su vez, un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del territorio nacional, en combinación con la entrada de aire húmedo procedente del océano Pacífico y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, generaran lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Michoacán; y puntuales fuertes en Colima, Jalisco y Nayarit. Asimismo, el ingreso de aire húmedo del golfo de México sobre los estados del interior del país, originará lluvias puntuales muy fuertes en Hidalgo y San Luis Potosí; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato; así como intervalos de chubascos en Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. Finalmente, dominará ambiente templado a cálido por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, siendo caluroso en el noroeste del país y en la península de Baja California, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Las lluvias pronosticadas se acompañarán con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, e incrementarán el nivel de ríos o arroyos, lo que podría generar desbordamientos, deslaves o inundaciones.

Pronóstico de lluvias para mañana 07 de septiembre de 2024:



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Campeche y Yucatán.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de septiembre de 2024:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 07 de septiembre de 2024:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 07 de septiembre de 2024:

Evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h, oleaje de 2 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas: Tamaulipas y Veracruz; y con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras: Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento con rachas de 40 a 60 km/h: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con tolvaneras: Baja California.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Se pronostica cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas montañosas del Estado de México, con posibles bancos de niebla en zonas altas, además de lluvias aisladas en la región. Durante la tarde, se mantendrá el ambiente templado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones, principalmente en vialidades. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo con nubosidad dispersa y ambiente templado, siendo fresco y con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California y el noroeste de Baja California Sur. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el noreste de Baja California. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de arroyos; además de lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Baja California. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras en zonas de Baja California.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla en zonas costeras. Ambiente matutino templado, siendo fresco en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en el noroeste de Sonora. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos, y lluvias con intervalos de chubascos en Sonora, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Sinaloa y rachas de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Sonora.

Pacífico Centro: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco, siendo templado y con bancos de nieblas en zonas costeras. Nublado y lluvias aisladas en zonas de Michoacán. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente matutino templado, siendo fresco y con bancos de niebla en zonas altas. Lluvias e intervalos de chubascos en zonas de Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido con lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas; y puntuales muy fuertes en Guerrero; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Oaxaca y Chiapas, así como evento de «Norte» con rachas de igual intensidad en el istmo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día. Bancos de niebla en zonas altas. Descenso de temperatura en la región, con ambiente matutino templado, siendo fresco en zonas altas y frío en zonas montañosas de Veracruz. Lluvias aisladas y chubascos en zonas de Veracruz y Tabasco. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas altas, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco, y puntuales muy fuertes en Tamaulipas; todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Evento de «Norte» con rachas de 70 a 90 km/h acompañado con oleaje de 2 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Península de Yucatán: Por la mañana cielo medio nublado con ambiente templado. Nublado y con lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso con cielo nublado y lluvias puntuales intensas en Campeche y Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo; las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. Viento del este de 10 a 20 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla en el oriente de San Luis Potosí. Ambiente matutino fresco, siendo frío en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Cielo nublado y lluvias aisladas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con cielo nublado y lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, e incrementar los niveles de ríos y arroyos; además de lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas. Viento de componente norte de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango, así como rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado. Bancos de niebla en zonas altas. Ambiente matutino fresco, siendo frío en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Cielo nublado y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado, con cielo nublado y lluvias puntuales torrenciales en Puebla; puntuales muy fuertes en Hidalgo; y puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, deslaves y encharcamientos, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de componente norte de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

San Marcos, Gro. 69.0; Chapultenango, Chis. 67.0; San Blas, Nay. 58.0; Jalpan de Serra, Qro. 56.0; Balancán, Tab. 49.0; Atarjea, Gto. 41.0; Tamiahua, Ver. 38.0; Ocoyoacac, Edo. de Méx. 28.0 y La Magdalena Contreras, Cd. de Méx. 27.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son. 46.5; Ejido Nuevo León, B.C. 43.8; La Paz, B.C.S. y Culiacán, Sin. 38.4; Salina Cruz, Oax. 37.4; Acapulco, Gro. 36.3; Veracruz, Ver. 32.7; Cancún, Q. Roo 32.0; Monterrey, N.L. 30.0; Guadalajara, Jal. 28.8; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.1 y Cuernavaca, Mor. 25.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac. y Toluca, Edo. de Méx. 12.4; Tulancingo, Hgo. 14.0; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 15.1; Puebla, Pue. 15.7; Querétaro, Qro. y Morelia, Mich. 16.5 y Durango, Dgo. 17.1.