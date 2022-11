Amenaza CNTE al gobierno de Michoacán con protestas y más allá

noviembre 4, 2022

La CNTE amenazó al gobierno morenista a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla con acciones de protesta junto con

habitantes de al menos 20 comunidades indígenas, en caso de que los tres egresados normalistas detenidos por quemar un camión se les vincule a proceso.

Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Poder de Bases, aseguró que existieron irregulares en la detención de tres normalistas acusados de incendiar un vehículo sobre la carretera federal tramo Cherán-Charapan, el pasado viernes.

“Todas estas comunidades van a accionar, y no solo bloqueos, sino más allá, yo les he dicho, revísenlo, y no es amenaza no es nada, es como efectivamente preservar una situación que no tuvo que haber llegado hasta allá”, dijo.