Américo promete ser abogado por el agua

mayo 2, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- El siguiente diputado federal por Xalapa debe ser un “abogado por el agua” para defenderla y garantizar el abastecimiento de la población, consideró Américo Zúñiga Martínez, candidato de la alianza “Va por México” a la diputación federal por el distrito 10 de Xalapa Urbano.

“Creo que es fundamental que el próximo diputado federal sea un abogado por el agua, sea una persona que luche para que el presupuesto de egresos de la Federación, traiga un proyecto que nos permita garantizar el vital líquido para las siguientes generaciones”.

El exalcalde de Xalapa lamentó la extinción del glaciar Ayoloco, ubicado en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl y considerado uno de los principales generadores de agua en el país.

Mencionó que recientemente participó en un foro con especialistas, quienes le manifestaron su preocupación por la desaparición de los glaciares mexicanos.

“Es sumamente lamentable, porque vemos también con mucha preocupación cómo se ha secado en Actopan la laguna de El Farallón, vemos con preocupación cómo los niveles de estiaje en las cuencas que alimentan a la ciudad, como es la del Pixquiac”.

El también exdiputado local consideró que no hay esfuerzos para atender dicha problemática.

Además, señaló que es excesiva la pérdida de hectáreas de bosque por incendios durante esta temporada.

“No venos esfuerzos en el país, lamentablemente el fondo nacional de desastres naturales, por cualquier razón que me quieran decir, ya no existe, ya no hay fondos para atender este tipo de temas”.

Por tal motivo, indicó que, en caso de llegar a la curul, buscará la creación de nuevos fondos que permitan atender la problemática.