Américo Zúñiga reúne a lo mejor del deporte xalapeño para impulsar juntos la salud pública

abril 7, 2021

Redacción/Xalapa.- El candidato de la Alianza “Va por México” a la diputación federal por el distrito de Xalapa urbano, Américo Zúñiga Martínez, consideró fundamental el impulsar el deporte desde el Congreso de la Unión, porque la mejor política de salud es la prevención.

Durante una reunión virtual con deportistas profesionales para escuchar sus ideas y propuestas, explicó que los países que le apuestan mucho más al deporte, a la infraestructura deportiva, a las escuelas de alto rendimiento, a los equipos de competencia, a las becas de atletas, tienen que asignar menos recursos para hospitales y clínicas. “Me parece que es fundamental hablar hoy del deporte”.

En ese sentido, consideró que es necesario impulsar políticas públicas que fomenten la recuperación y la creación de nuevos espacios para el deporte, las becas y fondos que permitan a los niños y jóvenes practicar la disciplina que ellos prefieran y que se profesionalice el deporte en la ciudad.

Por su parte, el candidato a Diputado Federal Suplente, Agustín Basilio de la Vega, también indicó que los espacios deportivos son fundamentales “para que los niños desde pequeños se enamoren del deporte”, lo que les ayuda a forjar carácter y disciplina.

La ex gimnasta y actual entrenadora del Club de Gimnasia Gaolix, Gabriela Olivos Huerta, refirió que la gimnasia artística es un deporte que no ha recibido grandes apoyos por parte del Gobierno del Estado y con la pandemia muchos gimnasios tuvieron que cerrar sus puertas, por lo que pidió que para sobrevivir se promueva más este deporte para que todos puedan conocerlo, y no sólo la gimnasia femenil, también la varonil.

Asimismo, pidió que impulse la apertura de un espacio de gimnasia artística respaldado de forma pública, donde varios entrenadores colaboren para crear atletas de alto rendimiento que pudieran acudir a mundiales y olimpiadas.

El corredor de atletismo Santiago Olivos consideró que en Xalapa existe mucho potencial humano para el deporte, pero se necesita impulsar la profesionalización de los entrenadores, y dijo que muchos de los espacios de la capital veracruzana destinados a la práctica deportiva se han desaprovechado, ya que no se les ha dado el mantenimiento necesario y tampoco se ha invertido en traer gente que esté dispuesta a sacar el máximo rendimiento a estos lugares, creando un semillero de atletas.

Destacó que particularmente el Estadio Xalapeño, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en el que se han creado deportistas de alta talla, se encuentra en condiciones deplorables. “Antes de su uso para la aplicación de la vacuna, lo dejaron prácticamente morir, la hierba crecida y las bancas sucias, y este es un lugar que se puede explotar más y no hay que dejarlo morir tan fácil”.

El tenista Gabriel Zaldo dijo que no solamente se trata de crear deportistas profesionales, “el que un joven pueda acceder a una educación deportiva, no importa en la disciplina que sea, le va a ayudar mucho en su vida para no tomar malos caminos, malas decisiones, ya que tener una disciplina desde temprano es muy importante, les puede ofrecer la oportunidad de acceder a becas y estudiar en la universidad gracias al deporte”.

A su vez, el ex futbolista profesional, Miguel Ángel Cancela García, refirió que es urgente que en Xalapa se mejoren los espacios para practicar futbol. Ya no podemos contar con el estadio Quirasco y no hay otro campo donde se pueda practicar este deporte, ya que hay muchísimo talento que debe ser impulsado.

El futbolista y campeón del mundo de la Sub-17, Edgar Andrade, consideró que en Xalapa existe un gran talento para el deporte, pero Veracruz, al igual que otros estados, no los está respaldando, por lo que tienen que migrar a otras entidades que sí están apoyando a los atletas.

En cuanto a los espacios para practicar futbol, indicó que muchas canchas se encuentran en el olvido o casi no se pueden ocupar por sus condiciones o porque no tienen iluminación y que deben ser recuperadas para las nuevas generaciones.

El beisbolista profesional Emanuel Quiñones opinó que, desde hace unos años hacia acá, ha habido un gran descuido en el beisbol en la región, hay que crear más espacios y apoyar los que ya están con un buen mantenimiento, además de que se necesita un mayor respaldo al deporte en general, desde las ligas infantiles, porque hay mucho talento que puede llegar a ser profesional.