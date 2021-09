AMLO abre la posibilidad de llamar a gobernadores salientes a colaborar en su administración

septiembre 12, 2021

Carlos Guzmán Martín/CDMX. Insistiendo en que Monserrat de partidos o corrientes políticas, este sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que no descarta llamar a otros gobernadores que están terminando sus administraciones a colaborar en su gobierno.

Entrevistado previo a la supervisión de la construcción de dos presas que darán agua potable a Mazatlán y permitirán la creación de 4 distritos de riego nuevos que harán productiva la región hasta ahora árida del sur de esta entidad, el tabasqueño manifestó que hará la invitación a más gobernadores salientes de los 15 que están por acabar sus encargos.

“Vamos a invitar a otros gobernadores que están concluyendo y a otros servidores públicos que representen a México porque no es la representación de un partido, ni siquiera es la representación del gobierno, es la representación del pueblo de México”. Señaló el primer mandatario de la nación.

También Obrador fue claro al insistir que este nombramiento va más allá de los partidos políticos diferentes en los que tanto él como el aún gobernador sinaloense militan.

“No es un asunto de periodo, por eso tomé esta decisión de que Quirino, aun no siendo del movimiento del que yo formo parte, no es un asunto de partido, no tiene que dejar su partido, son cuestiones que tienen que ver con los derechos que tenemos todos los ciudadanos de participar”. Abundó.

Otra que pudiera concretarse su adhesión al proyecto del tabasqueño es de la aún gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, la cual es candidateada como la elegida para ser la nueva Cónsul de México en Barcelona.