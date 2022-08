AMLO anuncia que egresados de las Universidades del Bienestar tendrán plaza segura

agosto 6, 2022

Carlos Guzmán | Enviado, Armería, Colima. Esta tarde, y en la continuación de su gira por esta entidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que a todos los egresados de las Universidades del Bienestar “Benito Juárez”, les habrá de firmar personalmente su título profesional.

En la inauguración de la Unidad de este sistema educativo en este punto del país, el tabasqueño le garantizó a la directora del sistema de educación superior, Raquel Sosa, el presupuesto necesario para las 55 restantes para llegar a 200 unidades en todo el país tengan como carreras tanto las licenciaturas en medicina como en enfermería.

“Y quiero hacer aquí un anuncio aquí en Armería. Hay 145 escuelas en el país; vamos a llegar a 200. Nada más que le vamos a pedir a la maestra Raquel que las nuevas, que van a ser 55 más, que se procure que sean de Medicina y de Enfermería, porque nos faltan médicos en el país. Ese es un anuncio. Y le vamos a garantizar el presupuesto a la maestra Raquel”, indicó.

En este marco, también López Obrador hizo otro anuncio relacionado con el tema del futuro que tendrán estos egresados, los cuales, en especial los que egresen de las licenciaturas de enfermería y medicina, tendrán al concluir sus estudios plaza segura en el Gobierno Federal

para incorporarse de inmediato al Sistema Naciona de Salud.

“Y otro anuncio es que los que se reciban, que yo les firme su título, les voy a firmar también su plaza en el gobierno. No me va tocar mucho. ¿Cuántos van a egresar? Como tres mil, me dijiste?”. Le cuestionó a Raquel Sosa.

Al hacer el anuncio, el primer mandatario de la nación también pidió a los asistentes ver la reacción que tuvo Juan Pablo de Botton, subsecretario de egresos de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien solo sonrió ante el señalamiento del presidente de la República.

“Miren la cara de Juan Pablo. A él no le conviene mucho. ¿Saben que es subsecretario de Egresos de Hacienda? Es el que maneja el presupuesto. Se quedó así… Ah, ya me está soplando aquí Raquel, que ya lo aprobó Juan Pablo”. Reiteró el tabasqueño.