AMLO anuncia que sí se vacunará

marzo 31, 2021

Carlos Guzmán/CDMX.- Ante las especulaciones que se han dado sobre su inmunización con la vacuna antiCOVID, este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que se habrá de vacunar la próxima semana.

Este miércoles durante la conferencia de medios matutina, el primer mandatario de la nación hizo el anuncio oficial, la que reiteró es producto de la consulta a los especialistas que lo ayudaron a superar el COVID-19

“Me habré de vacunar… ya me dijeron los especialistas que si puedo hacerlo… ya me hice los estudios y aún tengo anticuerpos, pero la recomendación es que me vacune y lo haré la siguiente semana”. Destacó.

Esta semana, la Alcaldía Cuauhtémoc tendrá vacunación para adultos mayores con el biológico de AstraZeneca que fue cedido a préstamo por el Gobierno de Estados Unidos.

La vacunación del tabasqueño por letra del apellido paterno le correspondería el jueves, sin embargo, desde esta mañana saldrá a un evento en Tabasco y permanecerá en esa entidad hasta el domingo por la tarde.

López Obrador sentenció que buscará que el proceso de su inmunización será de carácter privado, todo parece indicar, con la brigada que todos los martes y jueves acude a Palacio Nacional.