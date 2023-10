AMLO APAPACHA A ROCÍO NAHLE, LA PERSONA MÁS VOTADA DE VERACRUZ

octubre 17, 2023

+ Se les durmieron los de redes sociales en el gobierno.

+ Catedráticos de la UV dan nuevo plazo para pagos pendientes.

+ Celebra Fundamentos 40 aniversario con documental.

¿Ton’s lo de «Veracruz Me Llena de Orgullo”

es marca registrada de Don Bola pa’ su campaña?

–Chopenjawer



Cualquier abogado serio (hasta los de dos pesos, casi nivel pasquinero en medios), sin apasionamientos políticos y con toda objetividad, le podrá decir que la inge Rocío Nahle tiene protegidos sus derechos políticos; que nada le impide ser candidata a la gubernatura de Veracruz, máxime cuando tiene más de 30 años viviendo en Coatzacoalcos.

Eso lo recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes en su “mañanera”: que siendo tabasqueño con residencia en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) pudo gobernar la capital del país, régimen donde por cierto nacieron las “mañaneras”.

Y aportó: “Fíjense que yo soy veracruzano, soy tabasqueño, soy choco-jarocho porque de acuerdo a la Constitución de Veracruz, en el artículo 11, se establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos y mi papá era de Veracruz, de Nopaltepec, de la cuenca del Papaloapan, con mucho orgullo, y mi madre tabasqueña, de Frontera, Tabasco”.

Otro oriundo de Nopaltepec es el carismático ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y uno como que ya va atando cabos en el imaginario político.

Y es que el popular “Tío Fide” —pese a toda la retahíla de maldades que le atribuyen— en el estado mucha gente curiosamente lo extraña y lo recuerda con cariño. He escuchado hasta a gente de Morena decir con reconocimiento: “Bueno, es que el Tío era el Tío”.

De paso, su hijo Javier, líder del Partido Verde, ya se decantó por Rocío Nahle.

AMLO también recordó que Rocío Nahle ya fue diputada federal por Coatzacoalcos, en aquella elección de 2015 cuando Morena apareció por primera vez en el mapa electoral de Veracruz ganando los distritos de Xalapa y el antiguo Puerto México. En esa ocasión, la inge le puso una rastriza a sus adversarios, bateados por el descontento popular, especialmente a los del grupo del ex alcalde Marcelo Montiel Montiel (a) “La Chica Lager”, hoy operando para el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna.

También enfatizó en que fue electa senadora por Veracruz en 2018, teniendo una copiosa votación, especialmente porque esa vez Morena hizo pomada a los partidos de oposición ganando prácticamente todo: “Obtuvo un millón 820 mil votos en el 2018; el 48 por ciento (de la preferencia electoral)”, subrayó el presidente.

De hecho, Rocío Nahle tuvo más votos como senadora que Cuitláhuac como gobernador, quien obtuvo un millón 667 mil 239 votos. Es decir, la ingeniera que sus críticos enfatizan no es veracruzana, es la persona más votada en la historia de Veracruz.

Pero AMLO tampoco se olvidó del segundo lugar, al que Nahle le ganó por medio millón de sufragios: “El segundo lugar, un millón 261 mil… ¿Es el mismo que está ahora, verdad? El que trajo a los de VOX, a los fachos… Miren, como 500 mil votos de más (sobre Julen Rementería)”, señaló irónico en su conferencia matutina.

No obstante, atajó mañosamente para que al rato no digan que hay una favorita: “También quiero aclarar algo: no sólo es Rocío: hay dirigentes, hombres y mujeres, en Veracruz, del movimiento nuestro, iguales que Rocío: con convicciones, con principios, honestos… ¿Quién va a decidir?: el pueblo”.

Pero volvió a criticar la cantaleta de la oriundez de Nahle: “Siempre he estado en contra de que quieran descalificar a alguien. Ganarles, como se dice, en la mesa, porque yo lo padecí dos veces: primero cuando fui candidato a jefe de Gobierno, me impugnó el PRIAN de que yo no era de aquí, que no tenía la residencia. Al final se demostró que sí tenía yo la residencia”.

Incluso acompañó la historia con anécdota que le divirtió: “Recuerdo después de mucho tiempo de campaña en contra, en un periódico vespertino que antes se veían mucho por las cabezas, por la forma cómo daban a conocer las noticias, me acuerdo que el encabezado fue «¡ES CHILANGO!», cuando resolvieron que yo sí podía participar, pero me querían cepillar”, dijo entre risas.

Volvió a recordar sobre los ataques para tratar de frenarlo en su conocida lucha para llegar a la Presidencia de la República: “Luego me desaforaron, porque no querían que apareciera mi nombre en la boleta de elecciones presidencial de 2006, supuestamente porque había yo violado un amparo y me querían impedir participar por ese antecedente penal. Toda una maniobra de estos corruptos, porque son muy ladrones y muy hipócritas los del bloque conservador”.

Hasta aquí el comentario del presidente en su “mañanera”.

Y es que, la verdad, esa lógica de que Nahle no nació en Veracruz casi equivale a decir que un veracruzano que vivió toda su vida fuera del estado (digamos, en Baja California) no tiene ni “pukta” idea de lo que ocurre en el estado por estar tanto tiempo lejos de la entidad.

Vaya, como dice AMLO, eso es hipocresía, porque en el pasado acá los de la vieja clase política se la cromaron hasta al cansancio al potosino gobernador Chirinos.

Por cierto, acá en el sur —de visita por Mina— se percibe diferente el panorama: mientras allá en Coatepec saturan con lonas photoshopeadas del ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros, con el presidente López Obrador, en tierras minatitlecas (y lugares cercanos) se ven por todos lados bardas y mensajes de apoyo a Rocío Nahle, sin necesidad de mostrar la figura de AMLO.

O sea, en el Pueblo Mágico usan la imagen del tlatoani, porque de otra forma nomás no brilla lo opaco.

Recuerdo que una elección –si no mal recuerdo, precisamente la de Fidel, en 2004– el PRI la ganó por la gran cantidad de votos que el sur veracruzano aportó; falta ver cuántos aportaría la Cuenca, donde todavía (dicen) manda y tiene mucha influencia el paisano del papá de AMLO.

Eso, neta, va a ser interesante, pachi.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Mal inicio de la nueva etapa en la Secretaría de Educación de Veracruz, pues acá al menos acá en Minatitlán (supervisando las múltiples propiedades de varias hectáreas y negocios industriales de la familia) nunca se dio un aviso oficial de suspensión de clases este lunes por las fuertes lluvias que azotaron a esta región. Si no hubiese esa cosa llamada «WhatsApp», muchos padres de familia ni por enterados de que se suspendieron clases y sólo fue a través de dicho canal donde así lo avisaron los maestros de última hora… Al parecer allá en Xalapa se les olvidó que tienen redes sociales y nada les costaba poner un mensajito o un banner desde anoche (el propio gobernador Cuitláhuac dijo que la decisión fue tomada antes de que acabara el domingo) para oficializar la suspensión de actividades escolares en esta región… ¿O será que por el frío les dio weba?

OTRA NOTA: Este lunes, cerca de las 13:30 horas, representantes de catedráticos de la Universidad Veracruzana se reunieron con autoridades de la Rectoría para dialogar sobre el problema de que no les han pagado en al menos 4 quincenas el sueldo a maestros… Según fuentes cercanas a la reunión, se logró saber que, en asamblea, los inconformes acordaron por unanimidad un plazo de una semana más para que regularicen los pagos pendientes, teniendo como fecha límite este día viernes 20 de octubre. De lo contrario, el próximo lunes habrá un paro indefinido que podría extenderse por toda la entidad, ya que son afectados catedráticos de las 5 regiones universitarias… De acuerdo a las fuentes, el argumento de la falta de pagos por parte de la Universidad, es que hubo una modificación en la plataforma para el pago de los salarios, afectando la dispersión de los mismos, ya que burocratizó el sistema, ocasionado problemas administrativos. El asunto ya debía haberse resuelto hace un mes porque en el Contrato Colectivo de Trabajo se estipula que el plazo no debe pasar de 30 días en estos casos de retraso.

LA ÚLTIMA PORQUE LLEGANDO DE MINA A COATEPEC: La revista «Fundamentos», de Xalapa, celebra cuatro décadas de periodismo ininterrumpido con el estreno del documental “La Historia Que Nos Faltó Contar”, que se presentará en un evento especial en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa (GAC)… El filme arranca en los años ochentas, durante el acostalagunismo, con el estado de Veracruz saturado de publicaciones oficiales, con un priísmo arrollador y el nulo apoyo periodístico a la formación de grupos de oposición. Tiempo que sirvió como laboratorio de ideas para un grupo de jóvenes que rompieron con la línea editorial de su época para crear la publicación conocida como Fundamentos…. La pieza documental se proyectará el próximo 17 de octubre en punto de las 17:00 horas, en la sala de la GAC… Desde aquí un fuerte abrazo al buen Alfredo Valenzuela, quien sigue manteniendo el legado periodístico iniciado por su señor padre… ¡Enhorabuena, que haya 40 y muchos años más!