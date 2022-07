AMLO coincide con jesuitas que piden que Gobierno dialogue con todos, incluidos líderes del narco

julio 5, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Al tiempo de celebrar el comunicado de la Iglesia Católica, porque, indicó, “hablan de apoyar para encontrar la paz, que lo que plantean que se debe de tratar a los delincuentes como seres humanos, es importante porque es el perdón”, este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo coincidir totalmente con la misiva dada a conocer ayer por la comunidad jesuita en el país y también secundada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Al final de su conferencia de este martes, el primer mandatario de la nación subrayó también que es importante dialogar con todos los grupos sociales, incluidos los líderes del narcotráfico.

“Si, estoy de acuerdo (dialogar con los líderes del narco), también, porque son seres humanos (¿también negociar con el narco?), eso es otro asunto, pero lo que ellos plantean de que se debe tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, esto es muy importante porque es el perdón, (¿diálogo con los líderes del narco?, se le volvió a preguntar), no, ese ya es otro asunto, yo no estoy diciendo de la negociación, nosotros no tenemos ninguna negociación, eso es otra cosa, lo que me importa es el humanismo, que es la decencia del cristianismo, porque (la Coria católica) ya estaba escuchando otras voces, no puedo decir hitlerianas, pero si fascistoides”, abundó.