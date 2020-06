AMLO condena ejecución de juez federal y su esposa

junio 17, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Tras condenar enérgicamente el doble homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, ocurrido ayer en Colima, este miércoles tanto el presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador como la ex ministra y titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero garantizaron que se aclarará el móvil del asesinato.

López Obrador por su parte, indicó que ya tiene información del hecho pero dijo, no puede hablar del hecho.

Reiteró que no habrá impunidad y los que cometieron este delito van a ser castigados, es un asunto de Estado, por lo mismo interviene la Fiscalía General de la República, FGR.

“La intimidación no procede, porque nosotros tenemos como mandato garantizar la tranquilidad y paz del país, no vamos a ceder ante ninguna amenaza para limpiar de corrupción el país y que se garantice La Paz”, subrayó.

Ahora no es así, indicó, que todo mundo trabaja por su lado, de manera coordinada, Nunca se había visto que todos los días hubiera reunión de gabinete de seguridad, “el recibir nosotros el parte de delitos, el no delegar responsabilidad, eso ha sido muy importante, la coordinación, la perseverancia, el no permitir la corrupción, contubernio ente el crimen organizado”. Enfatizó.

Este juez llevaba procesos en contra de”El Menchito” y el”Z40”, ambos radicados en juzgados de Colima, fue ejecutado dentro del domicilio del litigante por un grupo que ingresó debido a que ofrecía un auto en venta, en la Colonia Vista Hermosa, de la capitán de aquella entidad.