AMLO critica a su hijo José Ramón por sus publicaciones en redes sociales

noviembre 25, 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, sus publicaciones en redes sociales, respondiendo que solo se puede hacer responsable del menor de sus hijos, Jesús Ernesto.

Además, López Obrador recordó desde que asumió el cargo como presidente de la República, llegó a un acuerdo con sus familiares más cercanos para que durante su mandato no ocuparan un cargo en el gobierno.

“A veces veo que José Ramón escribe. Me pone sus mensajes, no me gusta mucho, pero tiene más de 40 años”, dijo el presidente.

Ante las declaraciones de López Obrador, su hijo José Ramón comentó en redes sociales que es responsable de los comentarios que hace y que cumple con la petición de su padre de “portarse bien”.

Sin embargo, considera que ello implica ser crítico: “no me aparto de los principios de honestidad y rectitud que han guiado a mi familia”.

“Leí y escuché las palabras de mi padre, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y las llevo conmigo. Su mensaje sobre la independencia y el comportamiento de nuestra familia resuena en mi corazón. Entiendo y valoro su preocupación, y al mismo tiempo, reconozco la libertad que nos ha dado, especialmente a mí”, expresó en su mensaje.